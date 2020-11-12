Чорновил: Спрос на настойку боярышника целенаправленно переориентируют. В том числе и при помощи карантинных мероприятий

Низкая цена на аптечные спиртовые настойки – не главная и не единственная причина роста спроса, пишет политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. Он считает, что условия карантина в связи с COVID-19 подталкивают зависимых людей к покупкам алкоголя в аптеках.

Тема спиртовых настоек для Украины гораздо тревожнее, чем это себе представляют большинство добропорядочных трезвых граждан, пишет в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. Он заявил, что в этой проблеме министр здравоохранения Максим Степанов "играет очень существенную негативную роль".

"Оказывается, в Украине также актуальным стал так называемый аптечный алкоголизм. Через аптечные сети, как оказалось, продают популярную среди алкозависимой публики настойку боярышника в объемах одной десятой от объемов водки. Сначала засомневался, но объясняют, что речь идет обо всей системе, а не только о розничной торговле в аптеках. Ведь есть оптовые и мелко-оптовые склады, поставки через посредников и тому подобное. Это ужасно, но какое-то немыслимое количество маргинализированных (и не только) граждан сейчас стабильно потребляют уже не водку, а, как в РФии, настойку боярышника. Оказывается, она и дешевле подакцизного пойла, и продается круглосуточно без ограничений. Поэтому количество таких "аптечных алкоголиков" начало расти как раз в разгар пандемии и карантинных мероприятий", – утверждает политолог.

Он отметил, что низкая цена на аптечные спиртовые настойки – не главная и не единственная причина спроса.

"Спрос достаточно целенаправленно переориентируют. В том числе и при помощи карантинных мероприятий. Когда торговля испытывает осложнения и препятствия, аптеки работают совершенно свободно. И это, конечно же, правильно. Неправильно, когда некоторые основные мероприятия подчиняются не логике борьбы с распространением заболевания, а каким-то шкурным потребностям некоторых чиновников от медицины. "Карантин выходного дня" в подготовленных нашим Минздравом формах уже раскритиковали большинство независимых экспертов в медицинской и эпидемиологической сферах. Я в этом не специалист, но доводы признаю справедливыми – эффект от таких полумер точно будет минимальным, а вред для различных отраслей безусловный. А для пьяниц, когда другие источники пойла ограничены, остаются аптечные сети, а еще посредники, которые встраиваются между оптовой системой аптечных сетей и потребителем", – написал Чорновил.

Политолог объяснил, почему связывает рост продаж настойки боярышника именно с решениями главы Минздрава.

"Да потому, что он именно для этого и шел на свой пост. Это не совсем типичный для Украины министр здравоохранения. У нас были преимущественно министры – карьерные врачи, которые проходили все ступени от простого врача до руководителей клиник. Было несколько министров-ученых. А сейчас имеем министра-бизнесмена. Да, у него есть диплом медицинского учреждения. И больше в этой области ни одного дня работы, – отметил он. – Терять доходы от новой кормушки не желал даже одного дня. Такой уж он человек основательный... Поэтому и возник тот скандал, когда оказалось, что в тот самый день и те же часы, когда парламент назначал Степанова министром, его жена спешно регистрировала фирму по торговле медицинскими средствами и оборудованием и по оказанию медицинских услуг".