ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Минздраву стоит ограничить продажу настойки боярышника – нардеп Стефанишина

Безакцизная продажа спирта для производства аптечной настойки влечет несколько негативных последствий: ухудшение состояния общественного здоровья и потери госбюджета, и решить их несложно – стоит лишь сделать спирт для фармацевтики подакцизным, считает народный депутат от партии "Голос", экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ольга Стефанишина: Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности большой вопрос
Ольга Стефанишина: Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности – большой вопрос
Фото: Olga Stefanyshyna / Facebook

Чтобы лекарство не превращалось в доступный алкоголь, Министерство здравоохранения Украины должно прекратить предоставлять квоты на безакцизную продажу этилового спирта производителям настоек, считает народный депутат от партии "Голос", экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. О проблеме немедицинского использования "Настойки боярышника" в Украине депутат написала 27 октября в блоге на "Украинской правде".

По ее словам, у нынешней ситуации есть несколько негативных последствий. Среди них – ухудшение состояния общественного здоровья и потери госбюджета. Решить их, считает Стефанишина, несложно – стоит лишь сделать спирт для фармацевтики подакцизным.

"Еще в прошлом году был подготовлен проект изменений в постановление Кабинета Министров "Вопросы использования спирта этилового для производства лекарственных средств" №19 от 05.01.2011 г., позволяющее производителям настоек покупать этиловый спирт без уплаты акциза. Этот проект предусматривает отмену квот производителей настоек на безакцизный спирт. То есть заставляет их платить акциз – как это делают производители алкогольных напитков, – пишет народный депутат. – Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны. Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности – большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе".

По словам Стефанишиной, запретить продажу настойки боярышника никто не может – она необходима некоторым категориям пациентов, но стоит существенно ограничить ее продажи.

Теги: Министерство здравоохранения, здоровье, алкоголь, спирт, акциз, фармацевтика, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, Ольга Стефанишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS