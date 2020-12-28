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Чтобы сдержать Путина, нужно выполнить три условия – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Запад должен вкладывать в борьбу с российской агрессией больше ресурсов, потому что последствия действий РФ будут стоить дороже.

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Кулеба считает, что Западу нужно "решительно действовать"
Кулеба считает, что Западу нужно "решительно действовать"
Фото: ЕРА

Чтобы повлиять на президента РФ Владимира Путина в вопросе вмешательства в дела соседних государств, Западу необходимо выполнить три условия.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил немецкому изданию Internationale Politik в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.

Первым условием украинский дипломат назвал необходимость понимания западными политиками "истинных намерений Кремля". В качестве примера Кулеба привел российскую агрессию против Украины, когда в 2014 году были оккупированы Крым и часть Донбасса.

Также глава МИД Украины считает, что западным демократиям следует "решительно действовать", чтобы противостоять попыткам Кремля расширить территорию России.

Кулеба подчеркнул, что "никто на Западе не должен колебаться", когда одна из стран становится жертвой российской агрессии, "в ложной надежде, что с ними этого не может случиться".

Министр иностранных дел Украины также объяснил, что "Западу следует вкладывать значительно больше ресурсов, чтобы удержать Кремль" от дальнейших агрессивных шагов. Дипломат отметил, что цена разрешения кризиса, который возникнет после действий РФ, определенно будет выше.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, агрессия, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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