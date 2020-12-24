"Могут бесконечно сидеть и ждать". Кулеба рассказал, почему Россия не выполняет договоренности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация всегда ждет момента, когда может "решить вопросы на своих условиях".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 24 декабря в эфире канала "Украина 24", почему Россия затягивает с решением вопросов и выполнением договоренностей в рамках Минских соглашений.

"Россияне всегда ждут таких условий и обстоятельств, при которых они могут решить вопросы на своих условиях. Если они видят, что такой момент настал, они идут вперед и становятся более конструктивными. Если они видят, что момент не такой, и решение может быть на украинских условиях или на сбалансированном варианте, тогда они ставят все на паузу. Это может быть разное стечение факторов", – сказал министр.

По словам Кулебы, Россия придерживается оппортунистского подхода (следования своим интересам) на переговорах.

"Надо признать, что у них есть одно преимущество: во всех странах лидеры меняются, а в России нет. В переговорах это преимущество, так как сохраняется неизменность подхода. Для нас это недостаток, но они так могут бесконечно сидеть и ждать выгодного для себя момента", – добавил Кулеба.

Он также отметил, что у России достаточно рычагов влияния для удержания текущего "статус кво" на Донбассе, но "ей не хватает рычагов влияния для решения ситуации в своих интересах".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.