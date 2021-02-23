COVID-19 обнаружили у главы Киевской облгосадминистрации

Председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин сообщил 22 февраля в Facebook, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.
"В выходные получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дому в онлайн-режиме", – написал он.
Глава ОГА подчеркнул, что его болезнь "никоим образом не повлияет на начатые ранее инициативы".
"Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду привлекаться ко всем процессам дистанционно", – объяснил Володин.
Он призвал жителей области соблюдать карантин, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скопления людей и "очень внимательно относиться к своему самочувствию".
На утро 22 февраля в Украине зарегистрировано 1 307 662 случая коронавирусной инфекции (в Киевской области – 73,5 тыс.), скончалось 25 156 больных COVID-19, выздоровело 1 147 426 человек.