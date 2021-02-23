COVID-19 обнаружили у главы Киевской облгосадминистрации

Инфицированный коронавирусом глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин рассказал, что его болезнь протекает в легкой форме.

Володин отметил, что осложнений у него нет Фото: Василь Володін / Facebook

Председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин сообщил 22 февраля в Facebook, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

"В выходные получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дому в онлайн-режиме", – написал он.

Глава ОГА подчеркнул, что его болезнь "никоим образом не повлияет на начатые ранее инициативы".

"Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду привлекаться ко всем процессам дистанционно", – объяснил Володин.

Он призвал жителей области соблюдать карантин, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скопления людей и "очень внимательно относиться к своему самочувствию".

На утро 22 февраля в Украине зарегистрировано 1 307 662 случая коронавирусной инфекции (в Киевской области – 73,5 тыс.), скончалось 25 156 больных COVID-19, выздоровело 1 147 426 человек.