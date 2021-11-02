Данилов назвал "сознательной дезинформацией" сообщения о концентрации российских войск возле границ Украины

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так: то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам непонятно, для чего они это делают", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что именно "такого скопления" там нет.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", – объяснил Данилов.