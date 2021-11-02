"Десантник у фонтана". Арестович прокомментировал появление российских войск возле границ Украины

"Российские маневры возле наших границ – это смесь плановых двусторонних учений, стратегической операции по дезинформации с переброской реальных подразделений, информационного и политического давления, с общей рамкой: "Держите меня семеро, я за себя не отвечаю, сейчас полномасштабно вторгнусь". Ролевая модель российской дипломатии – "десантник у фонтана". Они надеются, что выглядят страшными. Передайте им кто-нибудь, что мы их не боимся", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что России "повторить весенний трюк уже не удастся".

"Думаю, даже в отношении Запада (а мы и тогда не боялись). Ни угрозы полномасштабного вторжения не боимся, ни тем более полномасштабных понтов, как сейчас", – заявил Арестович.

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".