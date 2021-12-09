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Данилов: США приняли фундаментальный документ, цель которого – борьба с коррупцией во всем мире, в том числе и в Украине

Коррупционеры в Украине должны понимать, что находятся под контролем США, отметил Данилов
Коррупционеры в Украине должны понимать, что находятся под контролем США, отметил Данилов
Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Перед переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись 7 декабря, в США была принята стратегия, цель которой – борьба с коррупцией во всех странах мира, особенно в государствах с авторитарными режимами. Об этом 9 декабря в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в эфире 1+1 заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

"Мало кто обратил внимание на фундаментальный документ, который был принят [в США] перед этой встречей [переговорами Байдена и Путина], цель которого – борьба с коррупцией не только на территории США, но и ... лидерство в борьбе с коррупцией по всему миру. Он направлен как раз на те страны, в которых авторитарные режимы, где воруют из бюджета деньги", – сказал он.

По словам секретаря СНБО к Украине этот документ имеет непосредственное отношение.

"Все те люди, которые в предыдущие годы занимались теми или иными делами, должны понимать, что уже сейчас находятся под контролем соответствующих служб США, которым поручено заниматься этими вещами", – отметил Данилов.

Контекст:

6 декабря 2021 года администрация Байдена обнародовала документ, определяющий стратегию США по борьбе с проявлениями коррупции в глобальных масштабах. 

Согласно документу, антикоррупционная стратегия США должна базироваться на пяти ключевых направлениях: модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией; сдерживание незаконного финансирования; привлечение к ответственности коррупционеров; усиление многокомпонентной антикоррупционной архитектуры; усиление дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения поставленных целей.

"США намерены возглавить процесс продвижения безопасности и процветания как для американского народа, так и для людей во всем мире", – говорится в документе.

В качестве положительного результата приложенных ранее усилий приводится пример Украины: агентство международного развития США (USAID) помогло разработать электронную систему закупок Prozorro, а также создать сообщество общественных субъектов и государственных покупателей Dozorro для выявления нарушений в тендерах.

"С октября 2017 года Prozorro помогла Украине сэкономить почти 6 миллиардов долларов государственных средств, в том числе путем отмены незаконных тендеров", – указано в документе.

Теги: Владимир Путин, США, коррупция, госбюджет, Джо Байден, СНБО, авторитаризм, Алексей Данилов
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