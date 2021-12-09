Данилов: США приняли фундаментальный документ, цель которого – борьба с коррупцией во всем мире, в том числе и в Украине

Коррупционеры в Украине должны понимать, что находятся под контролем США, отметил Данилов Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Мало кто обратил внимание на фундаментальный документ, который был принят [в США] перед этой встречей [переговорами Байдена и Путина], цель которого – борьба с коррупцией не только на территории США, но и ... лидерство в борьбе с коррупцией по всему миру. Он направлен как раз на те страны, в которых авторитарные режимы, где воруют из бюджета деньги", – сказал он.

По словам секретаря СНБО к Украине этот документ имеет непосредственное отношение.

"Все те люди, которые в предыдущие годы занимались теми или иными делами, должны понимать, что уже сейчас находятся под контролем соответствующих служб США, которым поручено заниматься этими вещами", – отметил Данилов.