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Данилов заявил, что не знает об исчезновении фамилии своего заместителя Демченко из люстрационного списка

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Данилов: Руслан Михайлович занимается своей работой
Данилов: Руслан Михайлович занимается своей работой
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 10 ноября заявил, что не знает об истории с исчезновением фамилии заместителя Руслана Демченко из списка лиц, подлежащих люстрации. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос, почему фамилия Демченко исчезла из списка люстрированных чиновников, Данилов ответил, что "не знает, кто откуда исчез".

"Руслан Михайлович занимается своей работой. Если есть какие-либо вопросы, это точно не ко мне. Это к соответствующим органам. У органов вопросов к Руслану Михайловичу на сегодня нет", – сказал он.

Контекст:

Руслан Демченко с 2010-го по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014-го был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019-го – советником Владимира Зеленского. С июня 2020 года Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО. 

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, что в апреле 2010 года на закрытом заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности Демченко призывал поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".

8 ноября 2021 года "Схеми" обратили внимание, что Демченко как высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича подпадал под действие закона "Об очищении власти". Однако фамилия замсекретаря СНБО пропала из списка лиц, подлежащих люстрации, на сайте Министерства юстиции. В ведомстве заявили, что Демченко был удален из списка из-за "жалоб граждан".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил "Схемам", что люстрационная проверка Демченко завершена, но отказался предоставить ее результаты, заявив, что справке присвоен гриф "для служебного пользования".

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СНБО, люстрация, Руслан Демченко, Алексей Данилов
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