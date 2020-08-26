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"Демсокира" извинилась перед Порошенко из-за высказываний ее члена об участии экс-президента в Марше защитников

Член политсовета партии "Демократична сокира" Антон Колумбет раскритиковал участие бывшего президента Украины Петра Порошенко в Марше защитников, который состоялся 24 августа в Киеве. Позже он удалил свой пост из Facebook.

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24 августа Порошенко принял участие в Марше независимости в Киеве
24 августа Порошенко принял участие в Марше независимости в Киеве
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко извинился от имени политсилы перед пятым президентом Украины Петром Порошенко за высказывания своего коллеги Антона Колумбета. Пост с извинениями был опубликован на странице партии в Facebook 26 августа.

"Позиция Антона Колумбета не является позицией партии "Демократична сокира". "Демсокира" не была организатором марша, не предъявляла требований организаторам и не была против присутствия на марше любого проукраинского деятеля", – отмечено в посте.

По словам Гудименко, критика в адрес Порошенко, с которой выступил Колумбет, "была ошибкой, которая запятнала репутацию всей партии".

"Ошибка, которой долго ждали все люди, которые хотят видеть проукраинское движение расколотым перед лицом общего врага. Антон Колумбет по его собственной инициативе временно отстранен от исполнения всех партийных обязанностей. Мы готовим голосование в приложении, где сторонники нашей партии определят, будет ли Антон Колумбет и дальше работать в партии", – написал Гудименко.

https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1039387719859840

После Марша защитников, который прошел в центре Киева 24 августа, замглавы сообщества ветеранов АТО в Киевском горсовете Антон Колумбет раскритиковал участие в марше Порошенко. Он заявил, что присутствие экс-президента могло бы вызвать серьезный конфликт среди членов объединения, а позже удалил свой пост из Facebook.

Скриншот поста обнародовали пользователи Twitter.

В Украине 24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В частности, в Киеве состоялись праздничный концерт и Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, а также родные погибших защитников.

По данным полиции, в мероприятиях в столице участвовало около 20 тыс. граждан.

Теги: Петр Порошенко, Украина, День Независимости
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