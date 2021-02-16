Депутата Киевсовета Богатова могут исключить из партии "Голос" или попросить сложить мандат за нападение на стендапера

Окончательное решение о реакции партии "Голос" на действия депутата Киевсовета Константина Богатова будет принято на общем собрании в конце недели.

Партия "Голос" в течение недели даст оценку действиям депутата Киевсовета Константина Богатова, который напал на стендапера Влада Капицу. Об этом глава партии Кира Рудик сообщила в комментарии hromadske.

Рудик подчеркнула, что "Голос" осуждает поведение депутата и извиняется перед пострадавшим. "Будем принимать строгие меры, чтобы такого больше никогда не повторялось", – сказала она.

По словам главы партии, уже звучат предложения исключить Богатова из партии или призвать сложить мандат – их обсудят и примут решение на общем собрании, которое состоится в течение недели.

Помощнице Богатова пока неизвестно, собирается ли он отказываться от мандата.

14 февраля Богатов напал на стендапера и сценариста YouTube-канала "Телебачення Торонто" Капицу во время стендап-шоу в киевском кинотеатре "Братислава". Депутату не понравилась нецензурная лексика в выступлении, хотя об этом заранее предупреждали, и, по словам Капицы, внезапно ударил его по лицу. Позже депутата вывел из зала полицейский.

В "Голосе" назвали действия депутата недопустимыми, а инцидент в "Братиславе" – "позорным". Сам Богатов извинился перед Капицей и сказал, что применять силу было "нецелесообразно".

Константин Богатов был третьим номером в списке партии "Голос" в Киевсовет.