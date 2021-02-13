В Офисе президента опровергли сообщения о строительстве новой партии

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина писала, что в Офисе президента готовятся к созданию новой партии и ее прообразом может стать "Наш край". Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что это слухи.

Тимошенко: В Офисе президента вообще не рассматривается вопрос другого какого-то проекта или строительства новой партии Фото: president.gov.ua

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко вечером 12 февраля опроверг сообщения о возможном желании ОПУ создать еще одну партию, кроме "Слуги народа".

"Это все слухи. Партия "Слуга народа" – известный бренд, партия, с которой приходила новая власть фактически в Украину. Поэтому в Офисе президента вообще не рассматривается вопрос другого какого-то проекта или строительства новой партии", – сказал Тимошенко в ходе рекламного блока программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

О том, что в Офисе президента готовятся к созданию новой партии, писала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, ссылаясь на свои источники. Журналистка сообщала, что прообразом нового проекта может стать "Наш край".

Тимошенко также отметил, что не считает вероятным сейчас роспуск Верховной Рады.

"Таких разговоров [в Офисе президента] нет, и это показывает голосование в Раде. По поводу досрочных выборов – этот вопрос не стоит, я не думаю, что можно вообще об этом говорить", – сказал он.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

По данным социсследования, проведенного с 5-го по 7 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии, партию "Слуга народу" готовы поддержать 15,5% украинцев – это третий показатель. Лидирует в рейтинге КМИС "Европейская солидарность" (18,1%), вторая – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,8%).

У центра Разумкова результаты отличаются – по данным опроса, проведенного с 29 января по 3 февраля, "Слуга народа" лидирует в рейтинге партий, но проголосовали бы за нее только 22,2% избирателей.