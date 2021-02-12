В Офисе президента готовятся создать новую партию – СМИ

Прообразом нового политического проекта Банковой может стать "Наш край", пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на собственные источники.

В Офисе президента хотят создать еще как минимум одну партию, кроме "Слуги народа" Фото: Слуга народу / Facebook

В Офисе президента думают над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа". Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Полураспад "Слуги народа", "партия Разумкова" и новый политпроект Банковой".

"Думаю, что на следующих выборах, когда бы они ни состоялись, от "Слуги народа" пойдет две, а то и три силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна – новая сила", – заявлял в интервью LB.ua еще в прошлом октябре политолог, нардеп от "СН" Никита Потураев.

Ее кодовое название – "новая партия Банковой". По данным источников Кошкиной, никакой конкретики еще нет, но одним из прообразов нового проекта может стать партия "Наш край". Сейчас совместно с группой "Рейтинг" проводится ряд исследований, и уже после их результатов будет более детальное обсуждение идеи.

При этом, говорится в материале, авторы идеи заявляют, что "Слугу народа" никто не отменял", от нее не отказываются. Но рейтинг партии падает, и "для успешной деятельности в дальнейшем нужны две параллельные колонны".

По словам собеседника журналистки, на предыдущих президентских выборах в партии четко понимали, какая их сильная сторона, каков запрос общества; понимали, что центристская ниша свободна и т.д. Но сейчас ситуация поменялась: "нужно очень внимательно изучить обстоятельства; определиться, на какую часть электорального пирога мы можем претендовать и только тогда запускать работу", – заявил собеседник автора.

К тому же, отмечает Кошкина, надо определиться с источниками финансирования.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

По данным социсследования, проведенного с 5-го по 7 февраля Киевским международным институтом социологии, партию "Слуга народу" готовы поддержать 15,5% украинцев – это третий показатель. Лидирует в рейтинге КМИС "Европейская солидарность" (18,1%), вторая – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,8%).

У центра Разумкова результаты отличаются – по данным опроса, проведенного с 29 января по 3 февраля, "Слуга народа" лидирует в рейтинге партий, но проголосовали бы за нее только 22,2% избирателей.