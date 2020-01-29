Депутатам-прогульщикам не доплатили 3 млн грн

78 народным депутатам прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях в Верховной Раде, сообщает общественное движение "Честно".

Почти 3 млн грн не выплатили народным депутатам в ноябре 2019 года из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. Об этом 29 января сообщило общественное движение "Честно".

В ноябре 2019 года 78 народным депутатам прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий.

Графика: chesno.org

В течение ноября 2019 года 71 народный депутат без уважительных причин не принимал непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях Верховной Рады. Наибольшее количество пропущенных голосований на пленарных заседаниях в ноябре у депутатов от правящей фракции "Слуга народа" Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Среди прогульщиков есть и руководство комитетов ВРУ, большинство из которых — представители фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Так, заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний (в ноябре было два заседания комитета). Также Левочкина отсутствовала во время 105 голосований (78,4%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.

Также 100% заседаний в ноябре (за это время было только одно заседание) пропустил председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович. Кроме того, Рабинович пропустил 102 голосования (76,1%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.

Секретарь комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,40% заседаний (в ноябре было семь заседаний комитета). Также Фельдман пропустил 111 голосований (82,8%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович в ноябре отсутствовал на 57% заседаний комитета (в ноябре было пять заседаний). Кроме того, Абрамович пропустил 108 голосований (80,6%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.

Председатель подкомитета по вопросам морского транспорта комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский пропустил 66,7% заседаний комитета (в ноябре было три заседания).

В то же время, среди крупнейших прогульщиков заседаний комитетов есть и представители других фракций. В частности, первый заместитель председателя фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, который является председателем подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград. Он в ноябре 2019-го пропустил 100% заседаний комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (в ноябре было два заседания).

Также в ноябре все три заседания комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС пропустил пятый президент Петр Порошенко, представитель "Европейской солидарности". Кроме того, Порошенко пропустил 97 голосований (72,4%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.

Во фракции "Голос" только одного депутата лишили выплат за ноябрь — Лесю Василенко, которая пропустила 57 голосований (42,5%) в этом месяце. В комментарии "Честно" она отметила, что пропустила по болезни два дня голосований — 12 и 13 ноября.

Представитель депутатской группы "За майбутнє", мажоритарщик с Волыни (округ №19) Игорь Гузь пропустил 51 голосование (38,1%) на пленарных заседаниях парламента в ноябре.