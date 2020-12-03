Депутаты, лоббирующие законопроекты агромагнатов, срывают заседание финкомитета ВР – блогер Шнайдер

30 ноября ряд депутатов сорвали заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил журналист и блогер Михаил Шнайдер. Он считает, что они это сделали в интересах крупных аграрных предприятий.

Народные депутаты, действующие в интересах агрохолдингов, срывают работу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и этим блокируют работу парламента в целом. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист и блогер Михаил Шнайдер.

“В этот понедельник ряд народных депутатов из комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказались участвовать в заседании, чем сорвали его работу. И это при том, что заседание проводилось онлайн, никаких проблем присоединиться и проголосовать за важные инициативы не было”, – рассказал блогер.

Он также поделился повесткой дня сорванного заседания.

“Самое интересное заключается в том, что многих из этих депутатов журналисты ранее неоднократно уличали в подыгрывании интересам агромагнатов. В частности, СМИ не раз писали о законопроекте №3565, который на руку как раз владельцам крупных агрохолдингов – снижает на 7% НДС на их продукцию. И именно некоторые депутаты, прогулявшие заседание, какое-то время назад поддержали в комитете этот самый документ. Они с большим трудом пропихнули этот законопроект с минимальным перевесом. А на следующем заседании они решили сломить конструктивную часть комитета и попросту не пришли, сорвав заседание”, – написал журналист.

Шнайдер допускает, что заседание было сорвано для того, чтобы продемонстрировать "мощь” лоббистов агрохолдингов.

“Наверное, это было сделано ради того, чтобы продемонстрировать, какие лоббисты агрохолдингов мощные. Но по факту они таким давлением на комитет лишь разрушают его нормальную работу”, – пояснил он.

Автор считает, что нардепы заблокировали работу не только комитета, но и всего парламента.

“Мы видим попытку заблокировать работу не только финкомитета, но и всей Верховной Рады, попытку сорвать принятие ею действительно важных для страны законопроектов. Которые, не пройдя комитет, не попадут и в сессионный зал”, – отметил он.

Также блогер опубликовал список отсутствующих нардепов, среди которых Дарья Володина, Олег Воронько, Марьян Заблоцкий, Анна Колесник, Алексей Леонов, Андрей Мотовиловец, Евгений Петруняк и Андрей Холодов от "Слуги народа", Александр Герега и Игорь Палица от "За майбутнє", Роберт Горват, Андрей Иванчук и Олег Кулинич из группы "Довіра", Андрей Николаенко от "Батьківщини" и Нина Южанина от "Европейской солидарности".

“Многим депутатам, которые пропустили это заседание и которых мы можем увидеть в иллюстрации этой публикации, можно смело задавать вопросы о том, почему у нас нужные для людей законопроекты затягиваются, а нужные агробаронам – продавливаются?” – подытожил журналист.