Комитет Рады собирается на срочное заседание для разработки законопроекта по ФЛП

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после решения профильного комитета за новый законопроект на сегодняшнем пленарном заседании проголосуют как за основу, так и в целом.

Профильный комитет Верховной Рады Украины 1 декабря соберется для обсуждения дополнительного законопроекта, который будет способствовать урегулированию кризиса, связанного с физлицами-предпринимателями (ФЛП). Об этом сегодня на заседании парламента сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Состоялось заседание председателей депутатских фракций и групп с руководством парламента. На нем приняли следующее решение: в 12.00 я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект, так называемый "законопроект "Д", для урегулирования того кризиса, который мы наблюдаем уже не первый день на улице, связанного с урегулированием вопроса с ФЛП", – сказал Разумков.

Спикер Рады уточнил, что когда комитет примет решение, новый законопроект будет рассматриваться по процедуре ad hoc на сегодняшнем пленарном заседании. За него проголосуют как за основу, так и в целом.

По его словам, с этим согласились все депутатские фракции и группы. Перед тем, как дать поручение комитету, Разумков собирал лидеров фракций и групп на совещание.

Сегодня с утра в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей SaveФОП, организованная "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что законопроект №4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФЛП), кроме занятых в "рисковых сферах деятельности". К ним относятся торговля в интернете ювелирными изделиями, товарами секонд-хенд и автозапчастями.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП. Этот документ 4 ноября набрал 212 голосов народных депутатов при необходимых 226.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.