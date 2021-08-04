Деятельность Зеленского на посту президента одобряют менее 30% украинцев – опрос

В июне одобрительно к деятельности Зеленского относились 34,1% опрошенных.

В то же время 56,1% респондентов сказали, что не одобряют деятельность президента страны. В июне так ответили 52,7%.

Еще 14,6% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.