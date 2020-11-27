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Добкин в прямом эфире обматерил Парасюка

Два бывших народных депутата Михаил Добкин и Владимир Парасюк поскандалили в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" на тему Революции достоинства.

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Парасюк: Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ. Может прилететь
Парасюк: Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ. Может прилететь
Скриншот: ukraina24.segodnya.ua

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" вечером 26 ноября поругался с экс-нардепом, участником Революции достоинства Владимиром Парасюком. Последний, в отличие от Добкина, находился на видеосвязи со студией.

Ведущая телеканала Наташа Влащенко задала Парасюку вопросы: как он сейчас считает, правильно ли сделал, когда обратился к людям со сцены на Майдане, доволен ли он результатами Революции достоинства, состоянием экономики, уровнем коррупции и территориальными потерями.

"Я шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Влащенко, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция достоинства – это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди", – подчеркнул Парасюк.

Добкин на это отметил: "Да ладно, конечно же, великая страница".

В ответ Парасюк сказал: "Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ... Может прилететь".

"Ты себе нагадай, что ты мне нагадуешь. Слышишь ты, бл...дь. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, бл...дь, нагадувать начал", – заявил Добкин.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Перед отъездом экс-президента, во время выступления на сцене Майдана Парасюк, обращаясь к лидерам протеста, сказал, что Янукович не может оставаться президентом до конца 2014 года, как это предусмотрено соглашением. Во время выступления Парасюка собравшиеся на площади скандировали "Ганьба!" в сторону лидеров оппозиции. 

"Никакой Янукович не будет целый год президентом... Если завтра до 10.00 вы [оппозиция] не выступите с заявлением, что Янукович должен уйти в отставку, моя сотня пойдет на штурм с оружием, я вам клянусь", – сказал Парасюк.

На следующий день после подписания соглашения с оппозицией стало известно, что Янукович покинул Киев.

Теги: Евромайдан, Михаил Добкин, Владимир Парасюк, Революция достоинства, Наташа Влащенко
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