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ПОЛИТИКА

Добровольцы пронесли по Киеву баннер "Кива ху...ло, Киву на нары"

В Киеве прошел марш ко Дню добровольцев, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Один из плакатов участники посвятили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве.

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Марш прошел 14 марта
Марш прошел 14 марта
Фото: apostrophe.ua

14 марта в Киеве прошел марш ко Дню добровольцев, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, пишет "Апостроф". Журналисты отметили, что один из плакатов был посвящен нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве.

Баннер с надписью "Кива ху...ло, Киву на нары" и фото политика принесли к Верховной Раде и прикрепили к ограждению.

Митинг начался на Михайловской площади, откуда колонна пошла в правительственный квартал через Майдан Незалежности, аллею Небесной сотни, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую и Банковую. "Апостроф" пишет, что участники провели акции возле Верховной Рады и Офиса президента.

Фото: apostrophe.ua
Фото: apostrophe.ua

ВИДЕО
Видео: Богдан Чухлиб / YouTube
ВИДЕО
 Видео: Богдан Чухлиб / YouTube
ВИДЕО
Видео: Богдан Чухлиб / YouTube
Теги: Киев, митинг, добровольцы, акции, Илья Кива
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