"Должно быть больше предпринимателей". Министр экономики объяснила, как будут повышать благосостояние украинцев

"Мы возвращаемся к главной задаче Министерства экономики Украины. Она заключается в том, чтобы благосостояние каждой украинской семьи повышалось. Как это сделать? У нас должно быть больше предпринимателей. Поэтому первый приоритет – это развитие малого и среднего бизнеса", – сказала она.
Второй приоритет, по столам главы Минэкономики, "чтобы украинские компании производили больше товаров и оказывали больше услуг", что повысит ВВП, "потому что тогда предприятия смогут платить людям большие зарплаты".
"Третий [приоритет] – это активизация международной торговли. Когда украинские производители продают свои товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты в Украину, стабилизируем обменный курс и имеем больше возможностей для бюджета осуществлять социальные программы. Эти три основных направления и являются базой для работы Министерства экономики", – объяснила Свириденко.
Она подчеркнула, что ее ведомство в своей работе "максимально ориентируется на то, чтобы меньше тратить время на бюрократическую рутину и больше концентрироваться на проектах развития".
Свириденко назначена первым вице-премьером – министром экономики Украины 4 ноября. Она стала первой женщиной, занимающей должность первого вице-премьера.
С июня по сентябрь года Свириденко совмещала работу в Офисе президента Украины с должностью члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Глава минэкономики владеет китайским языком на базовом уровне и свободно – английским.