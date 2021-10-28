"Должны убеждать". Шмыгаль возложил на местные власти ответственность за низкий уровень вакцинации от COVID-19

"Наша цель остается неизменной – вакцинация большей половины взрослого населения до конца этого года. По состоянию на сейчас по крайней мере одной дозой вакцинировано более 30% взрослого населения. Есть регионы-лидеры, но, к сожалению, есть области, где показатель сильно отстает от общего по стране", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что "здесь остается ответственность местных руководителей, которые обязательно должны выходить убеждать свою общину вакцинироваться".

В качестве примера Шмыгаль привел город Моршин Львовской области, где полностью вакцинированы более 75% жителей и, "как следствие, нет ни одного госпитализированного с коронавирусом".

"Более наглядной демонстрации действенности вакцины сложно придумать, но это пока что единичный случай", – отметил премьер.