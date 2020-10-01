ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Джангиров: Новое скандальное заявление Лероса совпало с обысками в офисе известного "смотрящего" за строительной сферой Киева Столара

Как только нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар испытывает трудности в общении с правоохранительными органами, сразу же появляются разоблачения от внефракционного нардепа Гео Лероса, заявил политолог Дмитрий Джангиров.

Джангиров (на фото) прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от якобы офицера СБУ
Джангиров (на фото) прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от якобы офицера СБУ
Фото: pravdainform.com.ua

Новые пленки исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса – это ответ "смотрящего" за Киевом, нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара на его проблемы с правоохранителями, заявил политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook.

Delo.ua пишет, что 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски в компании Столара bUd development и изъяла документы о схемах при строительстве и большие суммы валюты наличными.

Джангиров прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от офицера СБУ с записями разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которые готовят на него покушение.

"Конечно же, "честный офицер СБУ" в данном контексте звучит как некое среднее между сказочным и комедийным персонажем. Хотя, скорее всего, этот персонаж, просто-напросто вымышленный для того, чтобы придать сомнительным записям хотя бы минимальной правдоподобности. Как мы помним, его скандальные "пленки [главы Офиса президента Андрея] Ермака" на поверку оказались пустышкой, – написал политолог. – И сейчас можно указать на вполне четкое совпадение, возможно, менее пафосное, но зато не менее знаковое. Новое скандальное заявление Гео Лероса совпало с обысками в офисе известного "смотрящего" за строительной сферой Киева Вадима Столара. Как только последний испытывает трудности общения с правоохранительными органами, то сразу же появляется "разоблачитель по вызову" Гео Лерос".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1036290856816324&id=100013062576677

Политолог Елена Дяченко предположила в Facebook, что Лерос получает деньги за публикации записей.

"Или что же тогда получается, не врут анонимные Telegram-каналы, что Гео работает не из любви к искусству, а продал [президента Владимира] Зеленского и свое членство во фракции за тридцать биткоинов? Или слава [основателя WikiLeaks] Джулиана Ассанжа не дает покоя? А может, просто не взлетает разоблачительный проект и пора на покой", – написала она.

https://www.facebook.com/helena.dyachenko.7/posts/5027159593964669

На заседании Верховной Рады 30 сентября Лерос обвинил Тищенко и Комарницкого в подготовке нападения на него. В подтверждение своих слов Лерос с парламентской трибуны включил на телефоне аудиозапись.

Теги: СБУ, Вадим Столар, Гео Лерос, Дмитрий Джангиров, Слуга народа, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS