Джангиров: Новое скандальное заявление Лероса совпало с обысками в офисе известного "смотрящего" за строительной сферой Киева Столара

Как только нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар испытывает трудности в общении с правоохранительными органами, сразу же появляются разоблачения от внефракционного нардепа Гео Лероса, заявил политолог Дмитрий Джангиров.

Новые пленки исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса – это ответ "смотрящего" за Киевом, нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара на его проблемы с правоохранителями, заявил политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook.

Delo.ua пишет, что 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски в компании Столара bUd development и изъяла документы о схемах при строительстве и большие суммы валюты наличными.

Джангиров прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от офицера СБУ с записями разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которые готовят на него покушение.

"Конечно же, "честный офицер СБУ" в данном контексте звучит как некое среднее между сказочным и комедийным персонажем. Хотя, скорее всего, этот персонаж, просто-напросто вымышленный для того, чтобы придать сомнительным записям хотя бы минимальной правдоподобности. Как мы помним, его скандальные "пленки [главы Офиса президента Андрея] Ермака" на поверку оказались пустышкой, – написал политолог. – И сейчас можно указать на вполне четкое совпадение, возможно, менее пафосное, но зато не менее знаковое. Новое скандальное заявление Гео Лероса совпало с обысками в офисе известного "смотрящего" за строительной сферой Киева Вадима Столара. Как только последний испытывает трудности общения с правоохранительными органами, то сразу же появляется "разоблачитель по вызову" Гео Лерос".

Политолог Елена Дяченко предположила в Facebook, что Лерос получает деньги за публикации записей.

"Или что же тогда получается, не врут анонимные Telegram-каналы, что Гео работает не из любви к искусству, а продал [президента Владимира] Зеленского и свое членство во фракции за тридцать биткоинов? Или слава [основателя WikiLeaks] Джулиана Ассанжа не дает покоя? А может, просто не взлетает разоблачительный проект и пора на покой", – написала она.

На заседании Верховной Рады 30 сентября Лерос обвинил Тищенко и Комарницкого в подготовке нападения на него. В подтверждение своих слов Лерос с парламентской трибуны включил на телефоне аудиозапись.