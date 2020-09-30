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ПОЛИТИКА

"Пиар обиженного человека". У Тищенко отреагировали на заявления Лероса о нападении

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос предал президента Украины Владимира Зеленского, а сейчас хочет дискредитировать его команду, заявили в пресс-службе народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

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У Тищенко назвали Лероса обиженным человеков
У Тищенко назвали Лероса обиженным человеков
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Обвинения исключенного из фракции "Слуги народа" народного депутата Украины Гео Лероса являются полной чушью, а сам он "предал президента Украины Владимира Зеленского". Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко изданию "Украинская правда" 30 сентября.  

На сегодняшнем заседании Верховной Рады Лерос обвинил Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого в подготовке нападения на него.

"Гео Лерос – это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека... Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", – сообщили в пресс-службе Тищенко.

Лерос рассказал о шестичасовой записи разговоров Комарницкого и Тищенко, которые он получил от офицера СБУ. На этих записях они якобы говорят о нападении на Лероса и еще на одного народного депутата.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Теги: нападение, обвинение, Гео Лерос, Николай Тищенко, записи, Слуга народа, Денис Комарницкий
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