"Экономический паспорт" от президента – это популизм, у которого нет перспектив реализации в Украине – нардеп Цимбалюк

"Это – политический популизм. Потому что нынешняя власть прекрасно понимает, что 18 лет последующих она не будет управлять и пришедший после будет вынужден разбираться, каким образом действовать… Реально этот закон действовать не будет. А власти рассчитывают на временные дивиденды, а не на перспективу", – сказал Цимбалюк.

Нардеп считает, что инициатива президента дискриминирует украинских детей по возрасту.

"Этот проект закона дискриминационный по времени рождения. Более того, он противоречит действующим статьям Конституции, где сказано четко, что украинский народ является собственником земли, недр и полезных ископаемых. Поэтому возникает вопрос: почему те дети должны пользоваться, которые родились после 2019 года? У нас что, начинается новая эра? А как быть тем, которым на сегодняшний день еще нет 18?" – спросил политик.

Цимбалюк объяснил, что для реализации этой программы деньги будут брать из госбюджета – в том числе за счет социальных выплат, поэтому выплаты социально незащищенным гражданам. окажутся под угрозой.