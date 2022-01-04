Южанина: Программа "Экономический паспорт украинца" – это игра с людьми в популизм

"Не имея ни должного развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили еще раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат", – отметила Южанина.
Нардеп напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт, но сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется там в пределах $2–3 тыс. Выше эта сумма только в ОАЭ, где нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до $100 тыс., добавила политик. В Украине же, по плану президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тыс. грн – около $23 тыс. по сегодняшнему курсу.
Нардеп обратила внимание на то, что предложенный президентом законопроект не гарантирует сохранность денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, также прописана возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.
"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит около 35 млрд грн, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", – добавила Южанина.
1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.
"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.
По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.
2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.