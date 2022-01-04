ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Южанина: Программа "Экономический паспорт украинца" – это игра с людьми в популизм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нина Южанина: Средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат
Нина Южанина: Средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат
Фото: finclub.net

Народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина назвала программу президента Владимира Зеленского "Экономический паспорт украинца" популистской и заявила, что из-за этой программы из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат. Об этом политик написала 4 января в своем Facebook.

"Не имея ни должного развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили еще раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат", – отметила Южанина.

Нардеп напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт, но сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется там в пределах $2–3 тыс. Выше эта сумма только в ОАЭ, где нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до $100 тыс., добавила политик. В Украине же, по плану президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тыс. грн – около $23 тыс. по сегодняшнему курсу.

Нардеп обратила внимание на то, что предложенный президентом законопроект не гарантирует сохранность денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, также прописана возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит около 35 млрд грн, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", – добавила Южанина.

https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/1615388038821283

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Теги: госбюджет, экономика, социальные выплаты, деньги, Владимир Зеленский, Нина Южанина, выплаты, финансы, финансирование, экономический паспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (105401)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (103585)
3
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (89277)
4
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (74055)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (69108)
6
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (65394)
7
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (50180)
8
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (45135)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS