Южанина: Программа "Экономический паспорт украинца" – это игра с людьми в популизм

Нина Южанина: Средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат Фото: finclub.net

"Не имея ни должного развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили еще раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат", – отметила Южанина.

Нардеп напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт, но сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется там в пределах $2–3 тыс. Выше эта сумма только в ОАЭ, где нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до $100 тыс., добавила политик. В Украине же, по плану президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тыс. грн – около $23 тыс. по сегодняшнему курсу.

Нардеп обратила внимание на то, что предложенный президентом законопроект не гарантирует сохранность денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, также прописана возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит около 35 млрд грн, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", – добавила Южанина.