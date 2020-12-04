ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экономист Гаврилечко: Чернышов, Кулеба и другие должны поставить памятник "неизвестному эксперту"

Журналисты ряда украинских СМИ начали публиковать статьи с позитивными оценками ряда министров, в том числе министра регионального развития и строительства Алексея Чернышова и главы МИД Дмитрия Кулебы, при этом авторы не пишут, какие именно эксперты хвалят чиновников, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Гаврилечко: Пока тенденция не перешла в разряд закономерностей, большая просьба ссылайтесь на экспертов и аналитиков, публикуя их мнения, выводы и рекомендации!
Юрий Гаврилечко: Пока тенденция не перешла в разряд закономерностей, большая просьба – ссылайтесь на экспертов и аналитиков, публикуя их мнения, выводы и рекомендации!
Фото: Yuriy Gavrylechko / Facebook

В последнее время СМИ хвалят работу министра регионального развития и строительства Алексея Чернышова со ссылкой на мнение экспертов, меня и должности которых журналисты в публикациях не указывают, пишет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем Facebook под заголовком "Почему Чернышов, Кулеба и другие должны поставить памятник "неизвестному эксперту".

"В данном случае "упущенные" эксперты, все как один бодро и дружно отметились в воспевании особых успехов министра регионального развития и строительства Алексея Чернышева. Мол, просто чудо, а не чиновник. И на критику реагирует толерантно и конструктивно, и президентский проект "Большое строительство" так тщательно контролирует, что практически на 100% план работ выполняется (ну как на 100% – строительство школ на 100%, все остальное, включая дороги, – на 95%), и денег на это из "ковидного фонда" ни копейки не взял. Ну и "вишенка на торте": оказывается, по "мнению экспертов", именно Чернышов успешно провел административно-территориальную реформу, благодаря тому, что "удалось наладить диалог с местным самоуправлением", а чем ему помог опыт работы на посту главы государственной областной администрации в Киевской области!" – заявил Гавриленко.

Он напомнил, что на должности главы Киевской ОГА Чернышев проработал с 28 октября 2019-го по 3 марта 2020 года.

"То есть… четыре календарных месяца и одну неделю. С учетом же новогодних праздников, реально, порядка 3,5 месяца. И вот за это время он получил опыт, позволивший ему провести админтерреформу? Да он просто гений публичного администрирования какой-то! Ну просто ненаучная фантастика и повторение порошенковских "144 реформ"! Честно говоря, мне очень интересно, кем из коллег экспертов действительно "высоко оценивается работа глав Минрегиона Алексея Чернышова, МИД Дмитрия Кулебы, Минцифры Михаила Федорова, Минкульта Александра Ткаченко"? Потому как уже полгода я вижу исключительно комментарии "факапов", организованных данным гражданами. Начиная от провала реформирования такого коррупционного монстра как ГАСИ господином Чернышевым чудесами с "Большим строительством" им устроенным и заканчивая фантасмагорическим предположением главы Минцифры Федорова о том, что "мертвые души" из Пенсионного фонда отбирают у Украины 50–100 млрд грн в год. Не говоря уже о том, в какие убытки встанет нашей экономике пропагандируемое Кулебой присоединение Украины к экономическим санкциям против Беларуси. Ну а позитивные отзывы экспертов о главе Минкульта – то вообще поискать надо, а вот противоположных мнений – полным полно и они спокойно "гуглятся", – написал экономист.

Гавриленко призвал СМИ не лениться и ссылаться на экспертов с указанием – кто они такие.

"Как гласит народная маркетолого-PR-ная мудрость: "один раз – случайность, два раза – тенденция, три раза – закономерность". Так что, уважаемые представители СМИ, не сочтите за труд, публикуя то или иное экспертное мнение – не поленитесь сослаться на эксперта и привести хоть парочку его регалий. Для вас это не составит особого труда, а эксперту – приятно. И его коллеги смогут, если что, поддержать его своим комментарием. Плюс к этому, еще и на интервью для вашего издания согласятся в будущем с большим рвением и страстью К тому же, следует помнить и о том, что деанонимизация всегда вызывает больше доверия, чем, пусть и заслуженный и проверенный временем источник типа "ОБС" (одна бабка сказала). В общем, пока тенденция не перешла в разряд закономерностей, большая просьба – ссылайтесь на экспертов и аналитиков, публикуя их мнения, выводы и рекомендации!" – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826101574377812&id=100009339910671

Теги: СМИ, МИД, Александр Ткаченко, Дмитрий Кулеба, журналисты, Юрий Гаврилечко, ГАСИ, Михаил Федоров, Алексей Чернышов, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
51-летняя Лопес высказалась о вручении ей титула "Икона" от Billboard’s Women in Music 2020 и показала фото в откровенном платье
51-летняя Лопес высказалась о вручении ей титула "Икона" от Billboard’s Women in Music 2020 и показала фото в откровенном платье
Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде
Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде
  "Зимова казка". Dzidzio в новогоднем клипе в образе Деда Мороза раздавал подарки и соблазнял воспитательницу. Видео
  "Зимова казка". Dzidzio в новогоднем клипе в образе Деда Мороза раздавал подарки и соблазнял воспитательницу. Видео
50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео
50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео
  "Легкие наши, как прежде, легки". ДДТ выпустили клип на трек "2020". Видео
  "Легкие наши, как прежде, легки". ДДТ выпустили клип на трек "2020". Видео
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS