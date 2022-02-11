Экономист призвал Раду принять законопроект о снижении НДС на продукты и коммунальные услуги

"Бороться с инфляцией можно разными способами. Можно через поднятие учетной ставки НБУ. Но, как показывает практика, эта мера не очень эффективна и обычно тормозит развитие нашей экономики, которая особо и так не растет. Можно терроризировать всех продавцов, требуя придерживаться при продаже наценки 10% с огромными админзатратами и коррупционными рисками. Можно действовать точечно, пытаясь помочь конкретным производителям через адресные дотации, но не факт, что в рознице цена упадет", – перечислил он.
Эксперт считает, что выходом может стать снижение ставки НДС, "как это сделала Польша и как планируют сделать во всем Евросоюзе".
"Я очень рад, что партия "За майбутнє" зарегистрировала законопроект №7023, суть которого вы видите на картинке. Он предлагает воздействовать на инфляцию при продаже потребителям двух существенных для малообеспеченных граждан [категорий] – продуктов питания по ставке НДС 0% и коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, тепло) по ставке 7%. Считаю, что работают простые и эффективные решения. Законопроект №7023 как раз такой! Предлагаю народным депутатам внести его на голосование в Верховную Раду!" – подытожил экономист.
Депутатская группа "Партия "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7023, предусматривающий введение до 1 января 2023 года сниженных ставок налога на добавленную стоимость на продукты питания и коммунальные услуги.
Документ предусматривает, что ставка НДС в 0% будет временно установлена на операции по поставке продуктов питания, произведенных на территории Украины (кроме тех продуктов, которые освобождены от налогообложения). Ставка НДС в 7% – на услуги по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), поставке и распределению электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу.
Как отмечают в пояснительной записке авторы, принятие законопроекта приведет украинское законодательство в соответствие с европейским, так как в ЕС планируется установить нулевой НДС на продукты с 1 июля. Кроме того, экономический эффект от законопроекта частично нивелирует ценовой удар, вызванный удорожанием газа и энергоносителей, так как они оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, а значит, и на цены в магазинах, считают инициаторы проекта закона.