Экономист призвал Раду принять законопроект о снижении НДС на продукты и коммунальные услуги

"Бороться с инфляцией можно разными способами. Можно через поднятие учетной ставки НБУ. Но, как показывает практика, эта мера не очень эффективна и обычно тормозит развитие нашей экономики, которая особо и так не растет. Можно терроризировать всех продавцов, требуя придерживаться при продаже наценки 10% с огромными админзатратами и коррупционными рисками. Можно действовать точечно, пытаясь помочь конкретным производителям через адресные дотации, но не факт, что в рознице цена упадет", – перечислил он.

Эксперт считает, что выходом может стать снижение ставки НДС, "как это сделала Польша и как планируют сделать во всем Евросоюзе".

"Я очень рад, что партия "За майбутнє" зарегистрировала законопроект №7023, суть которого вы видите на картинке. Он предлагает воздействовать на инфляцию при продаже потребителям двух существенных для малообеспеченных граждан [категорий] – продуктов питания по ставке НДС 0% и коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, тепло) по ставке 7%. Считаю, что работают простые и эффективные решения. Законопроект №7023 как раз такой! Предлагаю народным депутатам внести его на голосование в Верховную Раду!" – подытожил экономист.