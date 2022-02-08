Нардеп Палица: Если в Украине останется НДС 20%, уже летом украинская продукция будет стоить значительно дороже европейской

Игорь Палица: Никакие акции "Покупай украинское" не помогут, если наши продукты будут вдвое дороже, чем европейские Фото: tsn.ua

"По всему миру из-за рекордных тарифов на газ стремительно дорожают продукты, потому что производители вынуждены закладывать в цену стоимость энергоносителей. Чтобы спасти своих граждан и поддержать отечественных производителей, государства Европейского союза договорились о снижении до 0% налога на добавленную стоимость на мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, хлеб, растительное масло и другие основные продукты питания с 1 июля этого года. Если в Украине будет действовать нынешняя ставка НДС на уровне 20%, то уже летом украинская продукция будет стоить значительно дороже европейской. Наши производители просто не выдержат конкуренции, большинство обанкротятся, многие останутся без работы. Украинские власти уже сегодня должны думать, как остановить рост цен и поддержать наших производителей", – написал политик.

Он сообщил, что законопроект №7023 предусматривает введение до 1 января 2023 года таких ставок налога на добавленную стоимость:

0% НДС на продукты питания, произведенные в Украине;

7% НДС на коммунальные услуги (снабжение и распределение природного газа, электроэнергии, тепла, горячей воды, а также централизованное водоснабжение и водоотвод).

"Мы требуем вынесения этого законопроекта на рассмотрение Верховной Рады на следующей пленарной неделе, которая начнется 15 февраля. Призываем все фракции парламента поддержать нашу инициативу. Украина должна срочно ввести пониженные ставки НДС! Потому что никакие акции "Покупай украинское" не помогут, если наши продукты будут вдвое дороже, чем европейские", – заявил нардеп.