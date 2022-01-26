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ПОЛИТИКА

Компания нардепа от "За майбутнє" для получения "социального" газа поменяла вид деятельности на производство молока – СМИ

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Постановление Кабмина ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку к цене на газ для компаний, которые занимаются производством пастеризованного молока жирностью 2,5% в пленке
Постановление Кабмина ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку к цене на газ для компаний, которые занимаются производством пастеризованного молока жирностью 2,5% в пленке
Фото: depositphotos.com

Компания "Клуб сыра", принадлежащая совладельцу сети АЗС WOG нардепу от группы "За майбутнє" Степану Ивахиву, через неделю после введения государственного регулирования цен на газ, изменила свой вид деятельности на производство молока, чтобы получить 166 тыс. м³ "социального" газа по льготной цене. Об этом со ссылкой на данные Единого реестра юридических лиц 26 января сообщило "РБК-Украина".

Запись о смене основного вида деятельности – КВЭД – датирована 6 января, подчеркивает агентство.

"До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33). После 6 января КВЭД был изменен на 10.51 – переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о "социальном" газе".  Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль "Клуб сыра" Ивахива получил квоту на 166 тыс. м³ природного газа по льготной цене", – сказано в сообщении агентства.

Группу "За майбутнє" возглавляет нардеп Игорь Палица, "РБК-Украина" называет его "бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского".

"Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой "монокоалиции", – пишут авторы материала. 

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

Теги: газ, бизнес, льготы, Игорь Палица, молоко, торговля, WOG, рынок, цена на газ, За майбутнє
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