Льготы на "социальный" газ для производителей продуктов питания раздаются в ручном режиме – СМИ

"Компании будут отбираться в ручном режиме, этим занимается специально созданный комитет", – заявил собеседник.

5 января Минагрополитики опубликовало перечень из 6803 компаний, имеющих право на льготный газ. Среди них оказались крупнейшие агрохолдинги страны.

"Здесь и миллиардер Юрий Косюк с холдингом МХП, и компании группы Kernel Андрея Веревского, и хлебобулочный бизнес сети АЗС ОККО Виталия Антонова", – перечислило издание.

Собеседники "Экономической правды" в правительстве уверяют, что министерский перечень – предварительный и льготы получат только те предприятия, которые производят социально значимые продукты.

Контекст:

На рынке газа в Европе с прошлого года наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК. К 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

Кабинет Министров Украины ограничил наценку на продажу газа отечественной добычи потребителям, производящим товары значительной социальной значимости. Агентство "РБК-Украина" проанализировало список компаний, которым Министерство аграрной политики предоставило право на льготные цены на газ, и обнаружило там фирмы, которые не занимаются выпуском социального хлеба.

Агентство LIGA.net также проанализировало этот список и нашло почти 600 фирм, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.