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ДЕНЬГИ

Принятый правительством механизм продажи льготного газа хлебопекарням оказался несостоятельным – эксперт

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Андрей Закревский: К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов
Андрей Закревский: К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов
Фото: Ростислав Яцків / Facebook

В первых торгах газом по льготной цене для производителей хлеба, которые прошли сегодня, приняли только четыре добывающих компании, написал в Facebook директор консалтингового центра "НьюФолк" Андрей Закревский.

"Вызывало удивление, что не все крупные добытчики вышли на УЭБ (Украинскую энергетическую биржу. – "ГОРДОН"). Например, такие как "Укрнафта", "Укрнафтобуріння", JKX. Также не увидел ни одной небольшой добывающей компании. О чем это говорит? К сожалению, можно констатировать, что предложенный правительством механизм проведения торгов показал свою несостоятельность. Кто-то выставился на торги, а кто-то – нет. Уверен, что проблем будет больше, чем кажется. К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов", – сообщил эксперт.

Агентство "РБК-Украина" отметило, что все три названные Закревским компании имеют общего акционера – бизнесмена Игоря Коломойского. 

"Также много вопросов вызывает опубликованный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые могут покупать газ по льготной цене. Процесс отбора этих компаний был непубличным и непрозрачным. Если ознакомиться с обнародованным Минагрополитики списком, то можно увидеть, что основной вид деятельности некоторых компаний – это отнюдь не выпечка хлеба или производство социально важных товаров", – написал Закревский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3170450456517670&id=100006582406807

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК. К 21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

Кабинет Министров Украины ограничил наценку на продажу газа отечественной добычи потребителям, производящим товары значительной социальной значимости. Агентство "РБК-Украина" проанализировало список компаний, которым Министерство аграрной политики предоставило право на льготные цены на газ, и обнаружило там фирмы, которые не занимаются выпуском социального хлеба.

Теги: Кабинет Министров, газ, бизнес, льготы, дефицит, цены, Укрнафта, Министерство аграрной политики, Укрнафтобуріння, торги, цена на газ
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