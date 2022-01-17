Принятый правительством механизм продажи льготного газа хлебопекарням оказался несостоятельным – эксперт

Андрей Закревский: К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов Фото: Ростислав Яцків / Facebook

"Вызывало удивление, что не все крупные добытчики вышли на УЭБ (Украинскую энергетическую биржу. – "ГОРДОН"). Например, такие как "Укрнафта", "Укрнафтобуріння", JKX. Также не увидел ни одной небольшой добывающей компании. О чем это говорит? К сожалению, можно констатировать, что предложенный правительством механизм проведения торгов показал свою несостоятельность. Кто-то выставился на торги, а кто-то – нет. Уверен, что проблем будет больше, чем кажется. К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов", – сообщил эксперт.

Агентство "РБК-Украина" отметило, что все три названные Закревским компании имеют общего акционера – бизнесмена Игоря Коломойского.

"Также много вопросов вызывает опубликованный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые могут покупать газ по льготной цене. Процесс отбора этих компаний был непубличным и непрозрачным. Если ознакомиться с обнародованным Минагрополитики списком, то можно увидеть, что основной вид деятельности некоторых компаний – это отнюдь не выпечка хлеба или производство социально важных товаров", – написал Закревский.