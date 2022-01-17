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"Укрхлебпром": Украина будет закупать у Турции муку из украинской пшеницы

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Гендиректор объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко считает, что экспорт пшеницы привел к нехватке муки в стране
Гендиректор объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко считает, что экспорт пшеницы привел к нехватке муки в стране
Фото: facebook.com

Массовый экспорт продовольственной пшеницы из Украины привел к тому, что отечественные производители хлеба вынуждены закупать муку в Турции. Об этом рассказал гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко 11 января в интервью UBR.

"Больно об этом говорить, но Украина будет вынуждена закупать муку не у России и Беларуси, а у Турции. Именно турецкая мука, как это ни парадоксально звучит, будет изготовлена из украинской пшеницы, которая туда же и была экспортирована в 2021 году", – отмечает гендиректор "Укрхлебпрома".

Также он подчеркнул, что в 2022 году украинские производители хлеба будут вынуждены изготавливать свою продукцию по упрощенным технологиям и рецептурам, что приведет к резкому ухудшению качества на фоне повышения цен на 25–35%.

"В прошлом году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила всего 40%. А в 2020-м этот показатель был не меньше 65–70%. Понятно, что все это ухудшит качество", – заявил Васильченко.

Кроме того, глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников объяснил энергетическую и логистическую составляющие цен на хлебобулочные изделия. Он отметил, что ранее в себестоимости хлеба мука занимала 40–45%, логистика – 27% и только 10–12% приходилось на энергоносители (в том числе газ), сейчас ситуация кардинально изменилась. По его мнению, доля энергоносителей составляет 26%.

"Именно в таких условиях продукция пекарей становится убыточной и они вынуждены повышать цены, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию", – сказал Тютюнников.

Контекст:

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

Кабинет Министров Украины ограничил наценку на продажу газа отечественной добычи потребителям, производящим товары значительной социальной значимости. Постановление №1435 от 30 декабря опубликовано на сайте правительства.

Агентство "РБК-Украина" проанализировало список компаний, которым Министерство аграрной политики предоставило право на льготные цены на газ, и обнаружило там фирмы, которые не занимаются выпуском социального хлеба.

Теги: Турция, промышленность, цены, продукты, экспорт, хлеб, пшеница, цена на газ
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