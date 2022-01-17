"Укрхлебпром": Украина будет закупать у Турции муку из украинской пшеницы

"Больно об этом говорить, но Украина будет вынуждена закупать муку не у России и Беларуси, а у Турции. Именно турецкая мука, как это ни парадоксально звучит, будет изготовлена из украинской пшеницы, которая туда же и была экспортирована в 2021 году", – отмечает гендиректор "Укрхлебпрома".

Также он подчеркнул, что в 2022 году украинские производители хлеба будут вынуждены изготавливать свою продукцию по упрощенным технологиям и рецептурам, что приведет к резкому ухудшению качества на фоне повышения цен на 25–35%.

"В прошлом году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила всего 40%. А в 2020-м этот показатель был не меньше 65–70%. Понятно, что все это ухудшит качество", – заявил Васильченко.

Кроме того, глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников объяснил энергетическую и логистическую составляющие цен на хлебобулочные изделия. Он отметил, что ранее в себестоимости хлеба мука занимала 40–45%, логистика – 27% и только 10–12% приходилось на энергоносители (в том числе газ), сейчас ситуация кардинально изменилась. По его мнению, доля энергоносителей составляет 26%.

"Именно в таких условиях продукция пекарей становится убыточной и они вынуждены повышать цены, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию", – сказал Тютюнников.