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В списке Минагрополитики среди газовых "льготников" как минимум 585 фирм из ОРДЛО и Крыма – СМИ

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В перечне предприятий, которые могут получить газ с минимальной наценкой, журналисты нашли "Крыммолоко", завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб"
В перечне предприятий, которые могут получить газ с минимальной наценкой, журналисты нашли "Крыммолоко", завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб"
Фото: krymr.com

Предварительный список предприятий, которые должны получать газ по льготной цене, состоит из 6803 юридических лиц. Автор перечня – Министерство аграрной политики и продовольствия, чиновники информировали список в рамках меморандума о взаимопонимании с продуктовым бизнесом. Агентство LIGA.net проанализировало эти компании и нашло почти 600 фирм, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

"Согласно решению Кабмина, претендовать на "льготный" газ частных производителей может только тот бизнес, который производит товары из социальной корзины правительства – молоко, хлеб, подсолнечное масло, яйца, курятину и муку. Также к торгам будут допущены газовые трейдеры, имеющие контракты с такими производителями на поставку газа",  – напомнил автор материала Богдан Заика.

Он отметил, что на социальный газ, согласно перечню министерства, могут претендовать предприятия холдинга МХП бизнесмена Юрия Косюка, маслозавод группы Kernel Андрея Веревского и компания "Хлебпром" – производитель кофе и хлебобулочных изделий сети АЗС ОККО Виталия Антонова. Также в списке оказались компании с не подконтрольных правительству Украины территорий.

"По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" – в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб", расположенный возле Донецка. Есть еще два интересных казуса. В частности, в реестре есть компания "Ви-Ди-Газ", которая, с одной стороны, зарегистрирована как производитель продуктов из муки, а с другой – имеет лицензию на поставку газа. Кроме того, в перечне Минагрополитики также есть код ЕГРПОУ газовой компании "Йе-Энергия" Дмитрия Фирташа – 38863790. В своем реестре министерство приписало этот код другому предприятию "Дельта-98" – производителю хлебобулочных изделий из западной Украины", – пишет журналист.

Собеседник LIGA.net в Минагрополитики заявил в комментарии, что список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности.

"Список формировался на основе предложений ассоциаций производителей, в него попали предприятия, согласно их КВЭДам. Это предварительный список, кто будет получать газ, будет зависеть от решения специального комитета, он будет принимать решение по каждому предприятию", – отметил инсайдер.

Контекст:

На рынке газа в Европе с прошлого года наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК. К 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

Кабинет Министров Украины ограничил наценку на продажу газа отечественной добычи потребителям, производящим товары значительной социальной значимости. Агентство "РБК-Украина" проанализировало список компаний, которым Министерство аграрной политики предоставило право на льготные цены на газ, и обнаружило там фирмы, которые не занимаются выпуском социального хлеба.

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