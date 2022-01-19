В списке Минагрополитики среди газовых "льготников" как минимум 585 фирм из ОРДЛО и Крыма – СМИ

В перечне предприятий, которые могут получить газ с минимальной наценкой, журналисты нашли "Крыммолоко", завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб" Фото: krymr.com

"Согласно решению Кабмина, претендовать на "льготный" газ частных производителей может только тот бизнес, который производит товары из социальной корзины правительства – молоко, хлеб, подсолнечное масло, яйца, курятину и муку. Также к торгам будут допущены газовые трейдеры, имеющие контракты с такими производителями на поставку газа", – напомнил автор материала Богдан Заика.

Он отметил, что на социальный газ, согласно перечню министерства, могут претендовать предприятия холдинга МХП бизнесмена Юрия Косюка, маслозавод группы Kernel Андрея Веревского и компания "Хлебпром" – производитель кофе и хлебобулочных изделий сети АЗС ОККО Виталия Антонова. Также в списке оказались компании с не подконтрольных правительству Украины территорий.

"По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" – в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб", расположенный возле Донецка. Есть еще два интересных казуса. В частности, в реестре есть компания "Ви-Ди-Газ", которая, с одной стороны, зарегистрирована как производитель продуктов из муки, а с другой – имеет лицензию на поставку газа. Кроме того, в перечне Минагрополитики также есть код ЕГРПОУ газовой компании "Йе-Энергия" Дмитрия Фирташа – 38863790. В своем реестре министерство приписало этот код другому предприятию "Дельта-98" – производителю хлебобулочных изделий из западной Украины", – пишет журналист.

Собеседник LIGA.net в Минагрополитики заявил в комментарии, что список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности.

"Список формировался на основе предложений ассоциаций производителей, в него попали предприятия, согласно их КВЭДам. Это предварительный список, кто будет получать газ, будет зависеть от решения специального комитета, он будет принимать решение по каждому предприятию", – отметил инсайдер.