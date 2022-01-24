Крупнейшим получателем льготного газа стала компания депутата Днепропетровского облсовета от "Слуги народа" – СМИ

Доля "Агро-Овен" в общем объеме "льготного" газа на февраль составляет более 10%, подчеркнул "Главком" Фото: depositphotos.com

"Компания "Агро-Овен" депутата Днепропетровского областного совета от "Слуги народа" Виктора Заворотния стала крупнейшим получателем социального газа по льготной цене. Об этом свидетельствует перечень из 256 компаний, которых Министерство аграрной политики допустило к февральским аукционам. Агрокомпания депутата президентской фракции получит 1,7 млн м3 газа. Рыночная цена этого объема составляет около 55 млн грн. Льгота предоставлена депутату для производства мяса птицы", – отмечает издание.

Все 256 компаний должны получить в феврале 15,69 млн м3 газа, доля "Агро-Овен" в этом объеме составляет более 10%, подчеркнули авторы материала.

В перечень "льготников" вошли также предприятия сети АЗС ОККО (компания "Хлебпром") Виталия Антонова и сети АЗС WOG ("Клуб сыра" и "Дубномолоко") народного депутата от группы "За майбутнє" Степана Ивахива.

К первым таким торгам, которые проходили 17–18 января, были допущены 108 фирм, таким образом, число компаний, претендующих на этот газ, по сравнению с прошлыми торгами увеличено более чем в два раза. В новом списке оказались птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2–3 млрд грн, писало "РБК-Украина".