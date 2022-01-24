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Крупнейшим получателем льготного газа стала компания депутата Днепропетровского облсовета от "Слуги народа" – СМИ

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Доля "Агро-Овен" в общем объеме "льготного" газа на февраль составляет более 10%, подчеркнул "Главком"
Доля "Агро-Овен" в общем объеме "льготного" газа на февраль составляет более 10%, подчеркнул "Главком"
Фото: depositphotos.com

Издание "Главком" проанализировало список из 256 компаний, которые Министерство аграрной политики Украины допустило к февральским аукционам по покупке газа. Журналисты выяснили, что более 10% льготного газа в феврале получат птицефабрики члена фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Виктора Заворотния.

"Компания "Агро-Овен" депутата Днепропетровского областного совета от "Слуги народа" Виктора Заворотния стала крупнейшим получателем социального газа по льготной цене. Об этом свидетельствует перечень из 256 компаний, которых Министерство аграрной политики допустило к февральским аукционам. Агрокомпания депутата президентской фракции получит 1,7 млн м3 газа. Рыночная цена этого объема составляет около 55 млн грн. Льгота предоставлена депутату для производства мяса птицы", – отмечает издание.

Все 256 компаний должны получить в феврале 15,69 млн м3 газа, доля "Агро-Овен" в этом объеме составляет более 10%, подчеркнули авторы материала.

В перечень "льготников" вошли также предприятия сети АЗС ОККО (компания "Хлебпром") Виталия Антонова и сети АЗС WOG ("Клуб сыра" и "Дубномолоко") народного депутата от группы "За майбутнє" Степана Ивахива.

К первым таким торгам, которые проходили 17–18 января, были допущены 108 фирм, таким образом, число компаний, претендующих на этот газ, по сравнению с прошлыми торгами увеличено более чем в два раза. В новом списке оказались птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2–3 млрд грн, писало "РБК-Украина".

Контекст:

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

Теги: газ, льготы, аукцион, Министерство аграрной политики, рынок, цена на газ, цена
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