Число компаний, претендующих на газ украинской добычи, увеличено более чем в два раза – Минагрополитики

К торгам на "социальный" газ допустили 256 предприятий, сообщили в Минагрополитики Фото: superagronom.com

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", – говорится в ссылке.

К первым таким торгам, которые проходили 17–18 января, были допущены 108 фирм, таким образом, число компаний, претендующих на этот газ, по сравнению с прошлыми торгами увеличено более чем в два раза.

В новом списке оказались птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2–3 млрд грн, пишет "РБК-Украина". Газ собственной добычи является "социальным" и продается по льготным ценам, объясняет агентство.

"В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготинский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно. Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб Сыра", которые претендуют на более 0,5 млн м³ газа", – говорится в публикации.