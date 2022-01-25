Госрегулирование цен на газ увеличивает зависимость Украины от его импорта – Федерация работодателей ТЭК

"Ручное регулирование рынка будет иметь крайне негативное последствие на инвестиционный климат Украины, в результате чего с большой вероятностью начнется сокращение объемов добычи газа, что приведет к увеличению его импорта", – сказано в письме Федерации.
ФРТЭК подчеркивает, что законопроекты №6426 и №6426-1 предусматривают полное изменение правил рынка природного газа в сторону его закрытия от международных рынков и полного прекращения конкуренции на внутреннем рынке. В частности, законопроект №6426 предусматривает запрет на экспортные операции на рынке газа, что, по мнению авторов обращения, фактически уничтожит возможность арбитража между украинским и европейскими рынками.
Федерация отмечает, что законопроект №6426-1 создаст несогласованности между действующими законами, которые регулируют рынок газа, и приведет к его ручному регулированию, что исказит конкуренцию и нарушит принципы закона "О рынке природного газа ".
"Федерация работодателей ТЭК Украины обращается к народным депутатам – членам комитета с предложением существенно доработать вышеупомянутые законодательные инициативы, для стабильности функционирования газового рынка и сохранения инвестиционной привлекательности Украины ", – подытожили во ФРТЭК.
30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.
Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.