Госрегулирование цен на газ увеличивает зависимость Украины от его импорта – Федерация работодателей ТЭК

"Ручное регулирование рынка будет иметь крайне негативное последствие на инвестиционный климат Украины, в результате чего с большой вероятностью начнется сокращение объемов добычи газа, что приведет к увеличению его импорта", – сказано в письме Федерации.

ФРТЭК подчеркивает, что законопроекты №6426 и №6426-1 предусматривают полное изменение правил рынка природного газа в сторону его закрытия от международных рынков и полного прекращения конкуренции на внутреннем рынке. В частности, законопроект №6426 предусматривает запрет на экспортные операции на рынке газа, что, по мнению авторов обращения, фактически уничтожит возможность арбитража между украинским и европейскими рынками.

Федерация отмечает, что законопроект №6426-1 создаст несогласованности между действующими законами, которые регулируют рынок газа, и приведет к его ручному регулированию, что исказит конкуренцию и нарушит принципы закона "О рынке природного газа ".

"Федерация работодателей ТЭК Украины обращается к народным депутатам – членам комитета с предложением существенно доработать вышеупомянутые законодательные инициативы, для стабильности функционирования газового рынка и сохранения инвестиционной привлекательности Украины ", – подытожили во ФРТЭК.