Устенко: Из-за ситуации на внешних рынках резкий рост цен на продукты будет во всех странах

"Ситуация на внешних рынках сейчас более чем негативная – прослеживается увеличение цен по всей сырьевой группе и особенно по продуктовой. И эта динамика будет передаваться на все открытые рынки. Украина по определению является малой открытой экономикой и принимает правила и цены, действующие на внешних рынках. То есть резкое увеличение цен на продовольствие передастся всем, но наиболее сильным оно будет в тех странах, где доля продуктов питания в потребительской корзине выше", – отметил Устенко.

По его словам, есть множество причин, по которым выросли цены на внешних рынках. Главные из них – увеличение стоимости энергоресурсов и раскручивание инфляции в основных эмиссионных центрах за последние годы, что было связано с COVID-19.

"Доказательство этому – увеличенная инфляция в США. Сейчас она выше 6% – это самые высокие показатели за несколько последних десятилетий. Для сравнения: в 2021 году в Украине инфляция примерно 10%, и это относительно привычный для нас уровень. Но для США происходящее совсем непривычно. Можно констатировать, что обратная сторона поддержки американской экономики – это раскрутка глобальной инфляции. Поскольку это большой эмиссионный центр, то плоды будут пожинать во всем мире. На этой неделе в блоге МВФ эксперты предупредили о возможных изменениях внешнеэкономических контуров, связанных с изменениями в монетарной политике прежде всего США, но и других больших центров. Фонд сообщает, что есть риски увеличения инфляции, сложности привлечения капиталов, возможны проблемы с финансированием дефицитов бюджетов. Они считают, что эти тенденции будут передаваться в страны с развивающимися рынками. А Украина относится именно к этой группе стран", – предупредил экономист.

Он подчеркнул, что Украина может столкнуться с так называемой импортируемой инфляцией.

"Важный момент для понимания: это не та инфляция, которая создается в классическом виде внутри страны. При импортируемой инфляции центробанки стран не могут и не в состоянии эффективно с ней бороться. У нас пытаются утверждать, что у инфляции внутренние причины, но это не так. Сейчас мы сталкиваемся именно с внешней инфляцией. Если бы речь шла о внутренней, то наш Нацбанк имеет более чем достаточно инструментов, чтобы контролировать такую инфляцию. Но когда возникает риск инфляции за счет внешних факторов, нужно выстраивать дополнительную линию защиты. Обсуждение последних дней показывает, что концептуально любая экономическая идея у нас поднимается на политические флаги, чтобы попытаться на ней заработать политические очки. Все сводится к примитивизму, смешанному с экономическими фантазиями. Мы уже слышали идеи о закрытии рынка, об административном регулировании... Но единственное, что из этого стоит вынести, – государство должно выполнить свою основную функцию: защитить своих граждан", – рассказал Устенко.

Следовательно, отметил собеседник, на первый план выходят вопросы поиска ресурсов для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

"Надо понимать, что самое строгое ограничение в любой стране – бюджетное. Любой ресурс ограничен, а бюджетный – особенно. Инфляция бьет по всем группам населения, но поддержать сразу всех (по крайней мере в краткосрочной перспективе) довольно сложно. Значит, надо поддержать именно ту группу, которая больше других нуждается в дополнительной защите. Это социально незащищенные люди, например: инвалиды, матери, самостоятельно воспитывающие детей, переселенцы, безработные, живущие на пособие и так далее. Им в случае подорожания продуктов немедленно нужна защита. Это принципиальный вопрос. Если бюджетный ресурс ограничен, то государство должно сконцентрировать внимание на той группе, которая нуждается больше всего", – пояснил советник президента.

Несмотря на то, что худшие прогнозы могут не сбыться, по мнению Устенко, руководство страны должно заранее подготовить пакет мер, чтобы иметь возможность при необходимости отреагировать оперативно и слаженно.

"Экономические события – надо помнить – имеют вероятностный характер. Может быть 10% вероятность, а может – 90%. Событие может свершиться, а может и нет. Поэтому мы сейчас говорим с вами о совершенно новом контуре в геоэкономике, которая стала очень подвижной в последние годы. Скорость ее изменений несравнима с событиями одного года назад, и уж тем более – 10 лет назад. Эта категория постоянно меняется и дает новые вводные данные. Но это не значит, что не нужно на эти новые вводные реагировать. Фактически впервые в новейшей экономической истории идет вообще дискуссия по поводу того, что делать в случае, если реализуется негативный сценарий в виде инфляционных внешних рисков. В моем понимании должен быть разработан четкий план, как должна действовать власть в случае реализации неблагоприятного сценария. И условно, когда наступает момент икс, этот конверт с планом достают из стола и моментально начинают по нему работать. С точки зрения защиты от рисков это абсолютно правильная и ответственная позиция", – акцентировал Устенко.

Он рассказал, какие меры для защиты населения обсуждаются у руководства страны.

"Мы говорим о том, что необходима концентрация ресурса. По каким именно каналам пойдет помощь населению – это, в принципе, второстепенный вопрос. Важно, во-первых, решить, что государство обеспечивает эту поддержку, во-вторых, иметь необходимые фонды для подобного рода поддержки. Более глобальная задача, которая действительно требует обсуждения – создание бюджетного люфта для маневра, чтобы иметь необходимую сумму средств и поддержать население, которое будет нуждаться в дополнительной помощи. Есть масса возможностей, каким образом поддержка может работать. Например, по аналогии с обычными субсидиями, которые сейчас выплачивает государство. Это может также работать адресно, через систему дополнительных временных платежей к социальным пособиям, которые люди получают. Это может работать через систему адресной помощи а-ля food stamp (которая у нас вызвала бурю обсуждений) – когда деньги приходят конкретному человеку на карточный счет, но могут использоваться только для покупки продуктов питания. Такая система в США работает довольно давно и успешно", – сказал экономист.

Советник президента прокомментировал дискуссии, которые разгорелись после его слов о возможности введения продовольственных чеков, и отметил, что такая система поддержки успешно работает в США.

"Эти food stamp взбудоражили головы тех, кто (умышленно или не умышленно) принял участие в дискуссии и был мотивирован точно не экономическими знаниями и желанием обсуждать экономику, а попыткой словить "хайп" на такого рода обсуждениях. Если на то пошло, тогда надо бояться вообще всего и надо было бы задать, скажем, вопрос: "А почему у нас есть вообще беби-боксы?" Слово "беби-бокс" никого не пугает? Почему беби-бокс [никто] не переводит как детские ящички. На мой взгляд, это более зловеще, чем food stamp. Ведь в принципе мало-мальски разбирающийся в теме должен был бы перевести этот термин, как адресная помощь малоимущим. В реальности мы говорим по поводу денег, которые необходимо найти и направить на поддержку незащищенных групп населения. Можно задействовать массу систем – и food stamp, и социальную помощь, и доплаты. Можно использовать "Дію", а можно – все каналы одновременно и сразу. Вопрос ведь в эффективности, быстроте и адресности. Я считаю, что это совершенно правильная инициатива и в этом направлении надо двигаться. И после этого обсуждения должен появиться четкий план", – отметил Устенко.

Он обратил внимание на тот факт, что ранее в Украине еще никогда не обсуждались и не разрабатывались планы подобного рода адресной защиты в качестве реакции на внешние вызовы.

"Пока просто идет обсуждение. Все находится на этапе внутренней дискуссии. И я доволен, что эта тема, в конце концов, стала предметом обсуждения для всех. Теперь все понимают, что государство думает об этом, понимают, что есть возможные внешние риски и готовится четкий план действий", – заявил Устенко.

Что касается возможности снижения налога на добавленную стоимость, о которой изначально говорилось, то, по его мнению, это не самая хорошая альтернатива адресной помощи.

"Потому что [снижение НДС], во-первых, исказит конкуренцию, во-вторых, не сконцентрирует помощь на наиболее уязвимой группе населения, а распорошит ее на всех. Фактически та часть [населения], которая в ней очень нуждается, получит ее в меньшем объеме по сравнению с тем, какой могла бы быть помощь при раскладе абсолютной адресности. Еще одна причина, по которой я считаю, что [снижение] НДС не очень хорошо, – потому что мы говорим о событиях, которые с высокой долей вероятности могут произойти, но могут и не произойти. Если снизить НДС, то потом при искривленной уже конкуренции и при высокой стоимости администрирования откатывать этот каток назад, мне кажется, уже было бы нелогично и неправильно. Поэтому я считаю адресную помощь более правильной", – резюмировал Устенко.