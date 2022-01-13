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"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине

Продуктовые чеки лишь один из механизмов поддержки граждан Украины при росте цен и пока возможность их введения находится на этапе обсуждений, говорят в ОП
Продуктовые чеки – лишь один из механизмов поддержки граждан Украины при росте цен и пока возможность их введения находится на этапе обсуждений, говорят в ОП
Фото: depositphotos.com (архив)
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

В начале января в Украине начали говорить о возможном введении продуктовых талонов – в случае, если это будет необходимо, и как антикризисная мера реагирования на рост потребительских цен на продукты. Пока это лишь на уровне обсуждения: советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко допускает, что такая поддержка может быть реализована с помощью сервиса "Дія", и в качестве примера наводит американские food stamps. Как такая программа работает в США, почему об этом заговорили в Украине, кто из украинцев в случае ее введения может получить выплаты и какая вероятность, что продуктовые талоны все-таки введут, – в материале "ГОРДОН".

Почему в Украине заговорили о продуктовых чеках, или "Не стоит путать с советскими талонами и прочими атрибутами истории" 

3 января бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта опубликовал анализ ситуации с ценами на внутреннем украинском и мировом рынке. Он сфокусировался на ценах на продовольствие и высказал мнение, что в 2022 году самым сильным ударом для украинцев будет подорожание еды. 

"Цены растут по всему миру, включая Украину. Наибольший удар в 2021-м пришел со стороны цен на энергоносители, но в новом 2022 году точка напряжения сместится – теперь это будут продукты. Еда уже дорожает. К примеру, отдельные части любимого СМИ "борщевого набора" на конец года выросли в цене на 30–50%. Люди замечают и – ожидаемо – волнуются.  Чтобы убедиться в этом, не нужно даже проводить социологические опросы. Достаточно просто внимательно послушать разговоры в очереди любого супермаркета. Но все это только начало подорожания еды, с которым мы будем жить в этом году", – написал Кухта, объяснив, что рынок продовольствия реагирует на рост цен на энергоресурсы – газ, уголь и нефть. 

Он же и предложил властям ввести программы поддержки для бедных слоев населения, а также снизить ставку ПДВ на ключевые продукты питания. В качестве примера программы поддержки он упомянул американские food stamps – так называемые продуктовые чеки, которые можно тратить на еду. 

На следующий день Устенко дал комментарий "Интерфакс-Украина". Он спрогнозировал общую инфляцию на ближайший год на уровне 7%, а рост цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) – на уровне от 10% до 20%. Устенко не исключил принятие антикризисных мер в виде выплат для незащищенных слоев населения. 

9 января советник президента подчеркнул, что 2022-й – год серьезных инфляционных вызовов для всего мира и для Украины, а мировой рост цен по продовольственной группе неизбежен.

"Если негативный сценарий будет реализовываться, то, безусловно, государство защитит наименее имущих. Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему "Дія", до аналога американских food stamp (не путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами)", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/oleg.ustenko/posts/10225753617642699

Как это работает в США?

Первые талоны на продовольствие в Штатах были выпущены в 1939 году после Великой депрессии. Тогда это было два вида чеков – оранжевые и синие. По оранжевым можно было купить любые продукты (кроме спиртного, лекарств и продуктов, употребляемых на месте), по синим – лишь так называемые излишки (молочные продукты, яйца, свежие овощи, цитрусовые и чернослив).

Целью программы была помощь бедным и стимулирование сельско-хозяйственной отрасли – фермеры выращивали в избытке продукты, которые не могли купить малоимущие американцы. Позже, в 1961 году, в США снова запустили пилотные программы продовольственных талонов, через три года был принят закон о продовольственных талонах – Food Stamp Act, программа начала действовать на постоянной основе.

С тех пор ее несколько раз расширяли и изменяли, число участников выросло с 561 тыс. в 1965-м до 15 млн в 1974 году, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США. В 1980-х в Штатах приняли несколько законов, предусматривающих помощь с питанием бедным слоям населения и поддержку производителей продовольствия.

Президент Джонсон подписывает . Фото: fns.usda.gov
Президент США Линдон Джонсон подписывает Food Stamp Act, 1964 год. Фото: fns.usda.gov

Сейчас в США действует программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) – крупнейшая в стране федеральная программа помощи с питанием семьям с низким уровнем дохода, сообщается на правительственном сайте. Участники SNAP получают пособия на карту, которая может использоваться для покупки соответствующих требованиям продуктов питания в розничных магазинах. 

Средний размер пособия для получателей продуктовых талонов в США составляет $251, сообщал CNN в ноябре 2021 года. Согласно официальным данным на август того же года, продовольственные талоны получали почти 41,7 млн американцев. Для участия в программе гражданин должен соответствовать ряду критериев, среди которых уровень дохода (отличается в разных штатах) и сумма остатка на банковском счету, определяет это соответствие специальное агентство. 

Какие меры уже предприняли в Украине, чтобы остановить рост цен? 

Кабмин 12 января ввел госрегулирование цен ряда продовольственных товаров и поручил Госстату, Минагрополитики и Минэкономики ежедневно мониторить цены на продовольственные товары, лекарства и топливо. 

Однако этого, по мнению Кухты, будет недостаточно.

Кухта в беседе с "Главкомом" назвал себя автором идеи ввести в Украине аналог . Фото: Павел Кухта / Facebook
Кухта в беседе с "Главкомом" назвал себя автором идеи ввести в Украине аналог food stamps. Фото: Павел Кухта / Facebook

"Государственные регулировки цен просто не работают – бизнес либо просто их не выполняет, либо носит взятки, цены растут еще больше. Так что никакого смысла в этих регулировках нет. Можно снизить НДС на определенные виды еды, которую покупают бедные люди, а можно пойти по тому пути [продуктовых карточек], который предлагается", – сказал экономист в интервью "Главкому", которое вышло за день до заседания Кабмина, 11 января.

Устенко сегодня рассказал в комментарии "ГОРДОН", что в новейшей экономической истории впервые происходит дискуссия о том, как нужно действовать, если в Украине реализуется негативный сценарий в виде инфляционных внешних рисков. 

По словам советника президента, план по защите украинцев на случай реализации того самого негативного сценария может и не понадобиться, так как эти негативные события в экономике могут и не произойти. 

"В моем понимании должен быть разработан четкий план, что делать, как должна действовать власть в случае реализации неблагоприятного сценария. И условно, когда наступает момент икс, этот конверт с планом достают из стола и моментально начинают по нему работать. С точки зрения защиты от рисков, это абсолютно правильная и ответственная позиция", – объясняет он. 

Кто может получить помощь?

Как говорит Устенко, – социально незащищенные люди – лица с инвалидностью, одинокие матери, внутренне перемещенные лица, люди, которые потеряли работу, а также те, кто живет на пособия.

"Любой ресурс ограничен, а бюджетный – особенно. Инфляция бьет по всем группам населения, но поддержать сразу всех (по крайней мере в краткосрочной перспективе) довольно сложно. Следовательно, надо поддержать именно ту группу, которая больше других нуждается в дополнительной защите. – объяснил он. – Им в случае подорожания продуктов немедленно нужна защита. Это принципиальный вопрос. Если бюджетный ресурс ограничен, то государство должно сконцентрировать внимание на той группе которая нуждается больше всего". 

Как это будет работать в Украине?

Пока точно неизвестно. Сейчас вопрос реализации механизма защиты граждан обсуждается, говорит Устенко. 

На вопрос о том, готовится ли какой-нибудь законопроект для реализации такой инициативы, он сказал: "Пока просто идет обсуждение. Все находится на этапе внутренней дискуссии". В то же время, он доволен, что обсуждение идет, так как "все понимают, что государство думает об этом". 

"Мы говорим о том, что необходима концентрация ресурса. Иной вопрос, каким способом эту помощь доставить для конкретного адресата. По каким именно каналам пойдет поддержка населения – это, в принципе, второстепенный вопрос. Важно первое – решить, что ты обеспечиваешь эту поддержку как государство, второе – иметь необходимые фонды для подобного рода поддержки. Более глобальная задача, которая действительно требует обсуждение – создание бюджетного люфта для маневра, чтобы иметь необходимую сумму средств и поддержать население, которое будет нуждаться в дополнительной помощи. Когда мы говорим об экономических событиях, надо помнить, что они имеют вероятностный характер. Может быть 10% вероятность, а может 90%. Событие может свершиться, а может – и нет. [...] Есть масса возможностей, каким образом поддержка может работать. Например, по аналогии с обычными субсидиями, которые сейчас выплачивает государство. Это может также работать адресно, через систему дополнительных временных платежей к социальным пособиям, которые люди получают. Это может работать через систему адресной помощи а-ля food stamp (которая у нас вызвала бурю обсуждений)", – пояснил Устенко. 

Кухта, кроме идей, озвученных Устенко, предлагает выдать гражданам в продуктовые карточки – защищенные продовольственные чеки, которые будут напечатаны на полиграфкомбинате "Украина". "Потому что смартфоны есть не у всех бедных людей", – объяснил он. 

Реакция и хайп

"Эти food stamp взбудоражили головы" части участников дискуссии и некоторые из экспертов хайпуют на теме, отметил Устенко (его комментарий о продуктовых карточках стал поводом для обсуждения, шуток и мемов). 

Политолог и телеведущий Тарас Березовец поделился мемом о новой "функции" в приложении "Дія".

Экс-нардеп от "Батьківщини" Александр Ковтуненко отметил, что "от "кофе в Вене" до продуктовых карт путь длиной в один "квартал"... 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6721994027872394&id=100001855899195

... и его слова начали цитировать другие пользователи. 

Экс-нардеп Борислав Береза обратил внимание на то, что выплаты предлагают проводить, используя "Дію". 

А вот телеведущий Артем Овдиенко рассказал, как работает система продуктовых карточек на Кубе. 

https://www.facebook.com/artem.ovdiienko/posts/5377908145571927

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко упомянула не только продуктовые карточки, но и решение Кабмина ввести госрегулирование цен на ряд продуктов. 

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/479530423520817

"Если на то пошло, тогда надо бояться вообще всего и надо было бы задать, скажем, вопрос: "А почему у нас есть вообще беби-боксы?". Слово "Беби-бокс" никого не пугает? Почему беби-бокс [никто] не переводит как детские ящички. На мой взгляд, это более зловеще, чем food stamp. Ведь в принципе мало-мальски разбирающийся в теме должен был бы перевести этот термин, как адресная помощь малоимущим", – заметил Устенко.  

Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз в колонке для НВ пишет, что идея с продуктовыми карточками, "если абстрагироваться от тонкой иронии и искрометного юмора в соцсетях ("Вчера кофе в Вене, завтра хлеб по талонам", Back to USSR), более чем здравая". 

"Оптимальный, на мой взгляд, путь здесь и сейчас – частичное административное регулирование, адресные субсидии самым бедным и обязательная коммуникация, что это временные и антикризисные меры. А то и привыкнуть можно. И так пока инфляция не утихнет. Пусть не до 5% (целевой уровень инфляции от НБУ), но будет хотя бы предсказуемой и управляемой", – рассуждает он. 

А что со снижением НДС?

Эту идею высказал Кухта, так делают в странах Евросоюза, отмечает "ВВС News Україна". Однако Устенко считает, что в украинских условиях это "не самая хорошая альтернатива" выплатам.

Устенко на снимке в центре. Фото: president.gov.ua
Устенко на снимке в центре. Фото: president.gov.ua

"Почему не самая хорошая альтернатива? Потому что она, во-первых, исказит конкуренцию, во-вторых, она не концентрирует помощь на наиболее уязвимой группе населения, а распорошит помощь на всех. Фактически, та часть [населения], которая в ней очень нуждается, получит ее в меньшем объеме по сравнению с тем, какой могла бы быть помощь при раскладе абсолютной адресности. Еще одна причина, по которой я считаю, что [снижение] НДС не очень хорошо, – потому что мы говорим о вероятных событиях, которые с высокой долей вероятности могут произойти, но могут и не произойти. Если снизить НДС, то потом при искривленной уже конкуренции и при высокой стоимости администрирования откатывать этот каток назад, мне кажется, уже было бы нелогично и неправильно. Поэтому я считаю, адресную помощь более правильной", – пояснил он.

Теги: США, Украина, инфляция, бюджет, цены, НДС, Олег Устенко, субсидии, перемещенные лица, выплаты, госрегулирование, Павел Кухта, Минэкономики, Кабмин, беби-бокс
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