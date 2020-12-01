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ПОЛИТИКА

Экс-депутат горсовета призвал Зеленского не искать для Харькова управленцев на стороне и присмотреться к Масельскому

Кто-то из окружения президента Владимира Зеленского должен посоветовать ему найти главу для Харьковской области в самом регионе и обратить внимание на кандидатуру избранного в облсовет экс-губернатора Степана Масельского, пишет бывший депутат Харьковского горсовета и журналист Андрей Капустин.

Андрей Капустин: Знаковая фамилия для Харьковщины, если что
Андрей Капустин: Знаковая фамилия для Харьковщины, если что
Фото: Корреспондент / Facebook

У президента Украины Владимира Зеленского недостаточно кадров для регионов, особенно остро эта ситуация проявилась в Харьковской области, пишет в своем Facebook экс-депутат Харьковского горсовета и журналист Андрей Капустин.

"Кадровый цугцванг, в который попал Владимир Зеленский на местных выборах и после них, доказал, что на сегодня у главы государства в распоряжении лишь детская табуретка запасных. Из тех, куда на утренниках ставят в детском саду ребятишек почитать стишок. Причем по всей Украине. А в моем родном-любимом Харькове ситуация и вовсе анекдотическая. Здесь зачем-то отправленный Зеленским на выборы мэра города губернатор-"подкидыш" Алексей Кучер не занял даже второе место. Недотепу показательно подвергли остракизму, но на его место парашютировали сопоставимую фигуру Айны Тымчук. Танец на граблях как национальная забава", – отметил он.

Капустин считает, что президенту нужно посоветовать назначать на должности в регионе местных управленцев.

"Возьмите уже кто-нибудь на себя смелость и объясните Зеленскому, что кадры для Харьковщины надо искать на Харьковщине. Где своей элиты более чем достаточно. Например, довольно неожиданно, интересно и перспективно выглядит недавно появившийся на горизонте кандидат в зампредседатели Харьковского облсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" – Степан Масельский. Знаковая фамилия для Харьковщины, если что. Первого губернатора времен независимости Украины звали Александр Масельский, которому Масельский-младший приходится племянником. Руководил тем же совхозом, а в политику подался только через несколько лет после дядиной смерти", – напомнил журналист.

Он отметил, что Степан Масельский был депутатом райсовета и главой райадминистрации в Балаклее, занимался аграрными вопросами в ХОГА в команде главы области Евгения Кушнарева, успел побывать самым молодым в стране губернатором между вторым и третьим туром президентских выборов 2004 года.

"С тех пор – далекий от политики чистый хозяйственник. Последний раз играл в политические игры в 2007-м, возглавляя областную ячейку Народной партии. Т.е. знает проблемы региона снизу-вверх, а не сверху вниз, с высоты парашютного прыжка – раз. Брендовая фамилия – два. За что, видимо, и был выбран главным переговорщиком от Блока Кернеса с соседями по облсовету – думается, для конструирования коалиции. Вот к таким харьковчанам и надо присматриваться Банковой. Лицо новое, репутация незапятнанная, но при этом еще знания и умения в комплекте. Понятно, что, с одной стороны, укрепление местных элит никогда не нравилось Киеву. Потому что хозяева украинского "белого дома" всегда предпочитали покорных вассалов, а не свободных граждан, с которыми нужно договариваться. Но в таком случае не совсем ясно, для чего затевалась децентрализация", – написал Капустин.

Он считает, что для сохранения власти Зеленский должен поменять кадровую политику.

"Зеленский, если не хочет растерять остатки тающей власти, должен резко менять правила игры, не слушая дворцовых клевретов и наушников. Иначе очень скоро шагреневая кожа его кадровой табуретки запасных перейдет на наноуровень…" – подытожил экс-депутат.

https://www.facebook.com/kapustin.andrei/posts/4747606011947425

Степан Масельский сейчас работает председателем Балаклейского районного совета Харьковской области.

В начале 2000-х был экономическим советником председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева, потом его заместителем, в конце 2004-го – начале 2005 года был назначен главой облгосадминистрации и стал самым молодым на то время в Украине руководителем области.

Теги: Харьков, Харьковская ОГА, политика, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, кадры, назначение, Степан Масельский
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