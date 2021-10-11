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Экс-глава ГАСИ утверждает, что у него украли $2 млн, которые он зашил в потолок

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Деньги под потолком Рыбак спрятал в 2014 году, а обнаружил пропажу спустя два года
Деньги под потолком Рыбак спрятал в 2014 году, а обнаружил пропажу спустя два года
Фото: depositphotos.com

Обуховский суд Киева рассматривает дело о краже $2 млн из дома в Козине бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

По версии Рыбака, в 2014 году в связи с нестабильной ситуацией в Украине он снял с личного счета в "Укргазбанке" $1,5 млн, которые получил от продажи недвижимости. Часть денег потратил, а остальные $900 тыс. решил хранить в потолке хозяйственного здания – между баней и комнатой отдыха.

Вскоре после этого Рыбак пригласил мастера с рабочими, говоря, что надо исправить дефект на потолке. Пока рабочие обедали, он якобы положил за потолок $900 тыс. в мусорных пакетах. Еще $1,1 млн положила его жена – Ирина Фриденталь – дочь влиятельного бизнесмена донецкого происхождения Михаила Фриденталя. После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

1–10 июля 2014 года Рыбак с семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал домоправитель, который имел ключи от всех зданий и комнат. После возвращения хозяина домоправитель перестал выходить на работу, объясняя, что находится в состоянии запоя.

После увольнения бывший домоправитель отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границей, приобрел новый автомобиль Volkswagen, однако нигде официально не работал, а ранее жаловался на нехватку средств.

Рыбак не интересовался тайником до середины октября 2016 года, когда решил получить деньги и позвал рабочих. Потолок расшили, но денег там не обнаружили.

Вызванные в дом две группы экспертов установили, что целостность потолка была нарушена примерно в 2014 году. По их словам, потолок помещения кто-то полностью разбирал и потом обратно собрал, о чем свидетельствуют другая краска и другие профили, на которых крепится гипсокартон.

В ноябре 2018 года охранника дома допросили, он признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не мешать ему. Пока он якобы доставал деньги, охранник во дворе наблюдал, чтобы никто не увидел, что происходит. Позже домоправитель привез ему $500 тыс. за молчание.

Контекст:

Александр Рыбак с марта 2010 года по январь 2011 года был первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции, а с 28 декабря 2010-го по 19 марта 2014 года занимал должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Он является сыном Владимира Рыбака – бывшего председателя Верховной Рады.

Теги: Украина, кража, ГАСИ, суд
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