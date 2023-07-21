Экс-глава Минздрава Степанов получил подозрение от НАБУ за отмывание денег на полиграфкомбинате "Украина"

Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Речь идет о завладении средствами полиграфического комбината "Украина" на сумму более 450 млн грн.

В НАБУ и САП проинформировали, что 20 июля 2023 года о подозрении сообщено пяти лицам. В частности, бывшему директору и экс-начальнику отдела полиграфкомбината и физическому лицу-пособнику. Кроме того, в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании. Также подозрение получил экс-директор предприятия.

В 2013–2016 годах полиграфический комбинат "Украина" возглавлял бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что 20 июля Степанову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в 2013 году Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т.д. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз.

Инфографика: nabu.gov.ua

"Экс-директор полиграфкомбината замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около $100 тыс.) другой подконтрольной компании за $1,35 млн. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму $150 тыс. переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора", – говорится в материале.

Также Степанов запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, платил чиновнику за его "интеллектуальный взнос", отметили в НАБУ. Детективы приняли меры по поводу ликвидации этой схемы в начале 2022 года. Как утверждают в бюро, часть денег в размере почти $1,5 млн Степанов легализовал в Украине, в том числе путем фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости.

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Видео: NABU / YouTube