"Административный хаос". Степанов объяснил причины своего увольнения с должности главы Минздрава

"Был соответствующий разговор с президентом относительно просьбы его, чтобы я написал заявление в течение двух часов. Для меня это было неожиданно, потому что у меня, как оказалось, конфликт с премьер-министром возник в связи с тем, что я слишком выбивал деньги, выбивал в достаточно жесткой форме. Тогда это был вопрос о вакцинации, закупке лекарств, в том числе и для сегодняшней волны по ковиду. Я не слышал, что критерий работы министра – это "нравится или не нравится премьер-министру". У него есть другие критерии", – сказал он.

По словам экс-министра, он отказался писать заявление об отставке и подчеркнул, что "у премьера есть законное основание сделать представление в Верховную Раду".

"Я как менеджер, который находился на разных должностях, считаю это таким себе "административным хаосом". Потому что ничего нельзя требовать от человека, который знает, что максимальный срок его пребывания – шесть месяцев. И тебе непонятны критерии работы, которую ты делаешь. Человек не может планировать что-то на будущее. Министр не может планировать, чтобы у людей была бы хотя бы уверенность, что их дети и внуки через пять – семь лет будут жить в другой стране", – объяснил Степанов.

Он также привел пример Алексея Любченко, которого 3 ноября уволили с должности первого вице-премьера – министра экономики Украины.

"Чего вы хотите от человека, когда вы говорите, что мы в любой момент можем его уволить, и он должен постоянно жить в страхе... О какой реализации и планах хотя бы на год может мечтать этот министр? Вот Любченко: пришел первый вице-премьер, министр экономики. Нам нужно выйти на такой уровень, чтобы хотя бы наши дети жили нормально. О чем он может думать, если его через четыре месяца... Почему – никто не знает", – заявил Степанов.