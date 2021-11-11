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"Административный хаос". Степанов объяснил причины своего увольнения с должности главы Минздрава

Степанов больше года занимал должность главы Минздрава
Степанов больше года занимал должность главы Минздрава
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 10 ноября в эфире телеканала "Украина 24", что его уволили из-за денег на медицинские нужды.

"Был соответствующий разговор с президентом относительно просьбы его, чтобы я написал заявление в течение двух часов. Для меня это было неожиданно, потому что у меня, как оказалось, конфликт с премьер-министром возник в связи с тем, что я слишком выбивал деньги, выбивал в достаточно жесткой форме. Тогда это был вопрос о вакцинации, закупке лекарств, в том числе и для сегодняшней волны по ковиду. Я не слышал, что критерий работы министра – это "нравится или не нравится премьер-министру". У него есть другие критерии", – сказал он.

По словам экс-министра, он отказался писать заявление об отставке и подчеркнул, что "у премьера есть законное основание сделать представление в Верховную Раду".

"Я как менеджер, который находился на разных должностях, считаю это таким себе "административным хаосом". Потому что ничего нельзя требовать от человека, который знает, что максимальный срок его пребывания – шесть месяцев. И тебе непонятны критерии работы, которую ты делаешь. Человек не может планировать что-то на будущее. Министр не может планировать, чтобы у людей была бы хотя бы уверенность, что их дети и внуки через пять – семь лет будут жить в другой стране", – объяснил Степанов.

Он также привел пример Алексея Любченко, которого 3 ноября уволили с должности первого вице-премьера – министра экономики Украины.

"Чего вы хотите от человека, когда вы говорите, что мы в любой момент можем его уволить, и он должен постоянно жить в страхе... О какой реализации и планах хотя бы на год может мечтать этот министр? Вот Любченко: пришел первый вице-премьер, министр экономики. Нам нужно выйти на такой уровень, чтобы хотя бы наши дети жили нормально. О чем он может думать, если его через четыре месяца... Почему – никто не знает", – заявил Степанов.

Контекст:

Степанов занимал должность главы Минздрава с марта 2020 года по май 2021-го. За это время в Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации от COVID-19, а также ситуацию с поставками вакцин.

Кроме того, Степанова на протяжении его деятельности критиковали за опоздание с контрактованием вакцин, неэффективные темпы тестирования на коронавирус, затягивание закупок лекарств, в частности, для больных СПИДом и онкобольных, покупку защитных костюмов для медиков по предположительно завышенным ценам, конфликты с ГП "Медзакупки Украины".

Степанов до отставки заявлял, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от "подковерных игр", а после голосования за его отставку сообщил, что уходит с "чистыми сердцем и совестью".

Теги: медицина, правительство, вакцинация, деньги, отставка, президент, Минздрав, увольнение, Максим Степанов, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус
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