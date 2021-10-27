Экс-глава СБУ назвал "профанацией" слова секретаря СНБО о принятии первого за 30 лет плана обороны Украины

"Меня настораживает то, что секретарь СНБО (Совета нацбезопасности и обороны. – "ГОРДОН") [Алексей Данилов] делает заявление о том, что впервые за 30 лет мы приняли план обороны. Это профанация... Простите, а закон Украины об обороне с 1991 года – он что, никакого отношения к обороне не имеет? А ничего, что согласно этому закону, каждый год в Генеральном штабе должны были принимать план стратегического применения ВСУ?" – сказал он.

Экс-глава СБУ задался вопросом, "что же собой представляет этот первый за всю историю независимой Украины план обороны".

"Вообще по определению такой план не может приниматься на заседании СНБО, так как в его состав входят много гражданских министров, далеких от военного дела", – объяснил Смешко.

Он утверждает, что с 2005 года не знает "ни одного министра обороны, который бы поставил вопрос перед высшим военным руководством страны, какая наша оборонная стратегия с пониманием того, что мы не являемся членом какого-либо военно-политического союза, и как мы можем создать глубокоэшелонированную, динамичную защиту при атаке на нас по всей территории Украины".

По словам Смешко, своей агрессией против Украины "Россия фактически открыла "ящик Пандоры".

"140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Зайти могут, оккупировать территорию могут. А как они выйдут из этой ситуации? Выиграть войну у нас невозможно, и в Кремле это тоже понимают. Но нам от этого не лучше, если вдруг царь примет решение, а мы своей слабостью спровоцируем, и перейдет в активную фазу войны. Мы должны к этому готовиться, мы своей силой должны исключить этот вариант", – считает экс-глава СБУ.