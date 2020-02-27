Экс-нардеп Бобов, которого обвиняли в недекларировании активов на 124 млн грн, заплатил штраф в размере 51 тыс. грн

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что бывший народный депутат Геннадий Бобов, который указывал недостоверную информацию в декларациях за 2015–2018 годы, пошел на сделку со следствием. Суд оштрафовал его и на год запретил занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления.

Высший антикоррупционый суд Украины признал народного депутата VIII созыва виновным в недостоверном декларировании и оштрафовал на 51 тыс. грн. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В сообщении не указана фамилия экс-депутата. В Высшем антикоррупционном суде агентству LIGA.net сообщили, что речь идет о Геннадии Бобове.

Следователи установили, что политик в ежегодных декларациях за 2015–2018 годы и в декларации, которую он подал августе 2019 года, когда покидал должность народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, дорогостоящую недвижимость за рубежом, а также наличие в его собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

Как отмечает "Судовий репортер", экс-депутат не задекларировал земельный участок и трехэтажную квартиру жены в Швейцарии, а также не указал, что ему принадлежит предприятие "Корсунь-Шевченковский оздоровительный центр "Рось". В целом он не задекларировал активы на сумму 124 млн грн.

Прокуратура направила дело в Высший антикоррупционый суд. 26 февраля во время подготовительного заседания прокурор САП и обвиняемый подписали соглашение о признании вины, суд его утвердил.

Экс-нардепа оштрафовали и запретили ему в течение года занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления.

Бобов был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов. На выборах в 2019 году баллотировался в парламент на 196-м округе в Черкасской области, но проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Андрею Стрихарскому, сообщается на сайте Центризбиркома.

Экс-нардепу принадлежат сельскохозяйственного предприятия "Калиновый край" и "Панда". В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом "Фокус" в 2019 году, с состоянием $59 млн он занимал 96-е место.

В 2017 году Бобова уже подозревали в декларировании недостоверной информации и уклонении от уплаты налогов. Генпрокуратура собиралась направить в Раду представление на снятии неприкосновенности с Бобова, но политик согласился уплатить в бюджет 38 млн налогов.