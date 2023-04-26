ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-советник директора ГБР заявил, что к законности действий НАБУ и САП "реально много вопросов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Шрам: Вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много
Олег Шрам: Вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много
Фото: radiosvoboda.org

Бывший советник директора Госбюро расследований, адвокат Олег Шрам в комментарии УНН заявил 26 апреля, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ряде дел допускают нарушения процессуального законодательства.

"НАБУ допускает нарушения процессуального законодательства – это факт. То, что Высший антикоррупционный суд во многих вопросах покрывает все эти недостатки в работе НАБУ – тоже факт. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что половина решений ВАКС, которые попадают на пересмотр кассационной инстанцией, отменяются. Это официальная статистика на этот год. Поэтому вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много", – сказал он, отвечая на вопрос о работе НАБУ по делу экс-главы Фонда госимущества Александра Сенниченко. 

Согласно статистике ВАКС, которую опубликовали в "Юридической газете", кассационная инстанция отменила более половины решений, принятых судом за время его работы. По мнению Шрама, это "очень большой процент". 

то свидетельствует о существенных глубинных проблемах в деятельности ВАКС и этой антикоррупционной вертикали", – утверждает адвокат. 

Контекст:

22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым. Кроме него, по делу проходят еще шесть человек, все семеро объявлены в розыск

Их в том числе подозревают в завладении средствами АО "Одесский припортовый завод". В НАБУ считают, что в схеме, которая привела ОПЗ к убыткам, фигурирует компания "Агро Газ Трейдинг". По мнению блогера Назара Приходько, благодаря этой компании завод работал, а когда прекратилось сотрудничество – начались проблемы. Он считает, что "цель НАБУ – просто закрыть ОПЗ". 

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН высказывал мнение, что ОПЗ из-за долгов может работать только по давальческой схеме, так как за собственные средства не сможет покупать газ. "Поэтому будет всегда существовать какая-то компания, которая будет заводить туда газ, перерабатывать на удобрения и платить за использование мощностей. А использование мощностей и передача удобрений будет находиться в дешевой зоне и по этим фактам всегда там будут сидеть НАБУ, ГБР, БЭБ и тому подобное", – считает он. 

Теги: антикоррупционное бюро, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, адвокат, САП, Дмитрий Сенниченко, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
Галина ГРИШИНА
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (124303)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (119185)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (62562)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56080)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (53114)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (49787)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (48719)
8
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (44803)
 
 
 
 