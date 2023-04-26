Экс-советник директора ГБР заявил, что к законности действий НАБУ и САП "реально много вопросов"

"НАБУ допускает нарушения процессуального законодательства – это факт. То, что Высший антикоррупционный суд во многих вопросах покрывает все эти недостатки в работе НАБУ – тоже факт. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что половина решений ВАКС, которые попадают на пересмотр кассационной инстанцией, отменяются. Это официальная статистика на этот год. Поэтому вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много", – сказал он, отвечая на вопрос о работе НАБУ по делу экс-главы Фонда госимущества Александра Сенниченко.
Согласно статистике ВАКС, которую опубликовали в "Юридической газете", кассационная инстанция отменила более половины решений, принятых судом за время его работы. По мнению Шрама, это "очень большой процент".
"Это свидетельствует о существенных глубинных проблемах в деятельности ВАКС и этой антикоррупционной вертикали", – утверждает адвокат.
22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым. Кроме него, по делу проходят еще шесть человек, все семеро объявлены в розыск.
Их в том числе подозревают в завладении средствами АО "Одесский припортовый завод". В НАБУ считают, что в схеме, которая привела ОПЗ к убыткам, фигурирует компания "Агро Газ Трейдинг". По мнению блогера Назара Приходько, благодаря этой компании завод работал, а когда прекратилось сотрудничество – начались проблемы. Он считает, что "цель НАБУ – просто закрыть ОПЗ".
Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН высказывал мнение, что ОПЗ из-за долгов может работать только по давальческой схеме, так как за собственные средства не сможет покупать газ. "Поэтому будет всегда существовать какая-то компания, которая будет заводить туда газ, перерабатывать на удобрения и платить за использование мощностей. А использование мощностей и передача удобрений будет находиться в дешевой зоне и по этим фактам всегда там будут сидеть НАБУ, ГБР, БЭБ и тому подобное", – считает он.