Экс-советник директора ГБР заявил, что к законности действий НАБУ и САП "реально много вопросов"

"НАБУ допускает нарушения процессуального законодательства – это факт. То, что Высший антикоррупционный суд во многих вопросах покрывает все эти недостатки в работе НАБУ – тоже факт. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что половина решений ВАКС, которые попадают на пересмотр кассационной инстанцией, отменяются. Это официальная статистика на этот год. Поэтому вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много", – сказал он, отвечая на вопрос о работе НАБУ по делу экс-главы Фонда госимущества Александра Сенниченко.

Согласно статистике ВАКС, которую опубликовали в "Юридической газете", кассационная инстанция отменила более половины решений, принятых судом за время его работы. По мнению Шрама, это "очень большой процент".

"Это свидетельствует о существенных глубинных проблемах в деятельности ВАКС и этой антикоррупционной вертикали", – утверждает адвокат.