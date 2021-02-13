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Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе президента отставку Кабмина

В Кабмине периодически проводятся замены, а парламент может это поддерживать, отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Правительство Шмыгаля было назначено в марте 2020 года
Правительство Шмыгаля было назначено в марте 2020 года
Фото: kmu.gov.ua

В Офисе президента Украины пока не обсуждали возможную отставку Кабинета Министров Украины. Об этом в интервью ведущему Тиграну Мартиросяну, которое выйдет на канале "Украина 24" вечером 13 февраля, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сайт "Сегодня" опубликовал фрагменты этого интервью.

"Мы это не обсуждали, пока, во всяком случае. Поэтому мы внимательно следим за мнением людей", – сказал Ермак.

По его словам, в Кабмине периодически проводятся замены, а парламент может это поддерживать.

"Безусловно, когда требуются наши советы, консультации, мы с удовольствием их даем, но пока вопрос об отставке правительства нами не рассматривался", – сказал глава ОПУ.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко 8 февраля заявлял, что офис не ищет кандидата на должность премьер-министра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, отставка, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Кабмин
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