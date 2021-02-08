"Вопрос не стоит вообще". В Офисе президента опровергли сообщения об отставке Шмыгаля

Сообщения о возможной замене Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины не соответствуют действительности, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Офис президента Украины не ищет кандидата на должность премьер-министра. Об этом замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил 8 января в ходе брифинга на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет "Укринформ".

"Я видел в некоторых СМИ, но то, что идут какие-то консультации или кто-то готовится на кресло премьера, – вообще, эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает, на рабочем месте, и этот вопрос не стоит вообще", – сказал Тимошенко.

О том, что в ОПУ якобы хотят поменять Шмыгаля, 7 февраля писала "Страна", ссылаясь на свои источники.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.