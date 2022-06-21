Ермак считает, что Безуглая вправе находиться на фронте

По словам Безуглой, она провела 26 дней в Луганской и Донецкой областях Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

"Я только могу сказать, что с уважением отнесся, когда увидел ее в Лисичанске. Имеет право как народный депутат быть там", – сказал Ермак.

Он отметил, что журналисты спрашивали, не мешает ли нардеп работе военных на востоке страны.

"Насколько я знаю, у нее хорошие отношения с военным командованием. Они сами решают, допустимо ли ее присутствие", – сказал глава ОП.

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