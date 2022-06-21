Ермак считает, что Безуглая вправе находиться на фронте

"Я только могу сказать, что с уважением отнесся, когда увидел ее в Лисичанске. Имеет право как народный депутат быть там", – сказал Ермак.
Он отметил, что журналисты спрашивали, не мешает ли нардеп работе военных на востоке страны.
"Насколько я знаю, у нее хорошие отношения с военным командованием. Они сами решают, допустимо ли ее присутствие", – сказал глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Известные украинские журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов 4 июня заявили, что Безуглая выступает координатором действий военных на востоке страны от Офиса президента.
Сама Безуглая подтвердила, что "приобщилась к обороне государства" на востоке, но утверждает, что приказов военным не отдает, а занимается "контролем и помощью".
18 июня Безуглая опубликовала фото из Киева и сообщила, что провела 26 дней в Луганской и Донецкой областях, работая "совместно с военными, полицейскими, гражданскими, волонтерами", а в ближайшие дни намерена заниматься "классической работой парламентария".