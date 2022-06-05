"Контроль и помощь". Журналисты заявили, что нардеп Безуглая дает указания военным в Северодонецке, та ответила

Безуглая считает, что работа в зоне боевых действий входит в ее обязанности как нардепа Скриншот: Марьяна Безуглая / Facebook

Соколова опубликовала в Facebook фото, которое, по ее словам, ей прислали военные.

"Фото сделано в штабе на востоке страны. На нем депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая темным рыцарем от Офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии, кто, где и как должен быть, и вообще координирует действия военных как человек сверху", – написала журналистка.

Эту информацию подтвердил главный редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, у которого в конце мая произошел конфликт с Безуглой.

"Да, подтверждаю информацию Янины Соколовой, что народный депутат Безуглая на одном из участков фронта находится в командном пункте и принимает непосредственное участие в постановке боевых заданий командирам подразделений. Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей", – написал он.

В комментариях журналист добавил, что у ситуации есть много свидетелей, включая его лично.

"С ней сидят большие начальники, у нее есть неформальные полномочия, она при них и рулит", – написал он.

Также в комментариях у Бутусова несколько человек опубликовали еще одно фото Безуглой в форме, предположительно, в штабе на востоке страны. На этом кадре видно ее лицо.

Фото: Oleg Shevcov / Facebook

После этого сама Безуглая написала в Facebook, что как член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки считает обязательным для себя, в частности, работать и на востоке страны. Безуглая добавила, что она является резервистом первой очереди, но не призвана, потому что является нардепом Украины.

"Это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Если кому-то из оппозиционных президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне устраивать раскол и винить кого-то, что он находится в зоне боевых действий, – это за гранью", – заявила политик.

В комментариях на уточнение, ставит ли нардеп задачи военным, она ответила: "Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь".

Скриншот: Марьяна Безуглая / Facebook

В еще одном посте Безуглая добавила, что ее работа в зоне боевых действий – "личная инициатива", по запросу военных и их родственников.

По ее словам, на передовой она выясняет, каковы морально-психологическое состояние и боеготовность военных, доходит ли информация "сверху вниз" и "снизу вверх", что со снабжением, как работает законодательство. Нардеп подчеркнула, что выполняет функции своего парламентского комитета.

"Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время. Быть вместе с военными в зоне боевых действий – это еще и разделять часть риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и, конечно, не требую особых условий пребывания", – заявила она.

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