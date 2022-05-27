Бутусову запретили работать на фронте. Он пригрозил "вернуться к освещению политической ситуации"

Бутусов не уточнил, кто именно автор этого решения, сказав только, что это "некоторые бестолковые руководители" и "некоторые люди в Офисе президента".

Он подчеркнул, что запрет на посещение передовой мешает его работе по записи интервью с воинами на фронте и освещению обстановки на Донбассе.

"Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а, наоборот, способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. Я считаю такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП очень вредной и опасной местью, попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе", – заявил журналист.

Он отметил, что "отсутствие объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе" очень опасно, и потребовал от руководства ОП немедленно пересмотреть указания и отменить распоряжение.

"Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца и, вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то пугается. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета и мешает освещать войну там, где она ощущается тяжелее всего. Конечно, информации у меня с фронта меньше не будет, но будет больше времени на аналитику", – пригрозил Бутусов.

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