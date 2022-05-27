Бутусову запретили работать на фронте. Он пригрозил "вернуться к освещению политической ситуации"

Бутусов не уточнил, кто именно автор этого решения, сказав только, что это "некоторые бестолковые руководители" и "некоторые люди в Офисе президента".
Он подчеркнул, что запрет на посещение передовой мешает его работе по записи интервью с воинами на фронте и освещению обстановки на Донбассе.
"Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а, наоборот, способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. Я считаю такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП очень вредной и опасной местью, попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе", – заявил журналист.
Он отметил, что "отсутствие объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе" очень опасно, и потребовал от руководства ОП немедленно пересмотреть указания и отменить распоряжение.
"Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца и, вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то пугается. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета и мешает освещать войну там, где она ощущается тяжелее всего. Конечно, информации у меня с фронта меньше не будет, но будет больше времени на аналитику", – пригрозил Бутусов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О запрете Бутусов написал через несколько часов после публичного конфликта с нардепом от "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой, которая заявила, что журналист "безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России", и призвала СБУ отреагировать.
Это не первый конфликт журналиста с властями из-за его работы на Донбассе и возможного разглашения секретной информации.
26 ноября 2021 года Зеленский на пресс-марафоне обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского, дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.
Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.
В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.