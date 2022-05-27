ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусову запретили работать на фронте. Он пригрозил "вернуться к освещению политической ситуации"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов заявил, что ему "объявили войну" в Офисе президента
Бутусов заявил, что ему "объявили войну" в Офисе президента
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Главреду "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову запретили посещать воинские части на передовой на фронте, где он сейчас находится. Об этом он сам заявил 27 мая в Facebook.

Бутусов не уточнил, кто именно автор этого решения, сказав только, что это "некоторые бестолковые руководители" и "некоторые люди в Офисе президента". 

Он подчеркнул, что запрет на посещение передовой мешает его работе по записи интервью с воинами на фронте и освещению обстановки на Донбассе.

"Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а, наоборот, способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. Я считаю такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП очень вредной и опасной местью, попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе", – заявил журналист.

Он отметил, что "отсутствие объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе" очень опасно, и потребовал от руководства ОП немедленно пересмотреть указания и отменить распоряжение.

"Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца и, вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то пугается. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета и мешает освещать войну там, где она ощущается тяжелее всего. Конечно, информации у меня с фронта меньше не будет, но будет больше времени на аналитику", – пригрозил Бутусов. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7734450686595160

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О запрете Бутусов написал через несколько часов после публичного конфликта с нардепом от "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой, которая заявила, что журналист "безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России", и призвала СБУ отреагировать.

Это не первый конфликт журналиста с властями из-за его работы на Донбассе и возможного разглашения секретной информации.

26 ноября 2021 года Зеленский на пресс-марафоне обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского, дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

Теги: СМИ, Донбасс, Юрий Бутусов, запрет, журналисты, война России против Украины, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (41314)
2
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (38495)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (32589)
4
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (23808)
5
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (23783)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (17303)
7
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (14290)
8
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (12127)
 
 
 
 